Pour QuakeCon, Doom et Quake deviennent plus conviviaux

Logiciel d’identification a discrètement réorganisé son énorme catalogue Steam de titres vintage. La société a commencé à combiner les nombreuses éditions, mises à niveau et packs de niveaux de Doom et Quake en un seul package depuis hier « afin que les débutants aient un moyen plus simple ».

En termes simples, cela implique qu’au lieu d’avoir différentes entrées pour des éléments tels que Doom 2, les niveaux principaux de Doom 2 et Final Doom dans votre bibliothèque Steam, vous n’aurez désormais qu’une seule entrée pour Doom 2 qui installe tout en même temps.

Lorsque vous démarrez ces nouveaux packages fusionnés, vous pouvez sélectionner l’édition remasterisée de votre choix plutôt que de la rechercher dans votre vaste collection Steam. Les installations augmenteront légèrement, mais comme la majorité de ces jeux datent des années 1990, la différence de taille n’est que de très peu de mégaoctets.

Id affirme que les démos de Quake 2 et 3 seront également supprimées en plus des modifications apportées aux bundles Steam de Doom et Quake. Pour être tout à fait honnête, je doute qu’ils dominent maintenant les tableaux de popularité de Steam. Pour son bundle Doom classique, Id inclut également Doom 3 et 64.

Vous pouvez donc vous procurer ces jeux là-bas si vous faites partie du nombre décroissant de personnes qui ne les possèdent toujours pas.

Voici une liste complète des modifications apportées à chacun des jeux classiques : Ultimate PERTE devient DOOM (1993) pour le Doom original, et c’est tout.

Les packs pour Doom 2 (Extended), les Doom 2 Master Levels et Final Doom sont combinés avec Doom 2.

Doom 3 original et Doom 3 : BFG Edition sont tous deux combinés en un seul pack dans le cadre de Doom 3. Vous recevrez le nouveau package absolument gratuitement si vous possédez actuellement l’un mais pas l’autre. L’extension Resurrection of Evil sera également incluse dans le nouveau package.