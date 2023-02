Chronologie Shingeki no Kyojin : dans quel ordre regarder les films et les saisons de l’Attaque des Titans

L’animé de »shingeki no kyojin » est devenu l’un des plus populaires ces dernières années, avec l’histoire écrite et illustrée par hajime isayama attraper de plus en plus de fans à travers le monde. L’intrigue mettant en vedette Eren Jaeger est pleine de rebondissements et de personnages profonds qui vous font vous sentir identifié à l’un d’eux.

Avec le studio MAPPA préparant la première de la troisième partie de la dernière saison de » Shingeki no Kyojin » cette année, de nombreux téléspectateurs ont voulu se joindre à regarder l’anime afin d’être en phase avec les fans de longue date et d’être à l’heure. de la nouvelle première, nous vous laissons donc ici comment regarder l’anime » Attack on Titan » dans l’ordre.

Shingeki no Kyojin saison 1

L’anime » Shingeki no Kyojin » a créé sa première saison le 7 avril 2013, avec un total de 25 épisodes et couvrant les chapitres 1 à 33 du manga illustré par Isayama.

OVA Shingeki no Kyojin : Journal d’Ilse

Trois épisodes spéciaux qui adaptent l’histoire de »Memory of a Member of the Exploration Corps ». Ici, nous rencontrons Ilse Langnar, un soldat qui, tout en essayant de survivre, s’est rendu compte qu’un Titan pouvait prononcer des mots clairement.

OVA Shingeki no Kyojin : sans regrets

Des épisodes spéciaux qui montrent le passé de Levi Ackerman, l’un des personnages les plus aimés des fans. Ici, ils nous racontent comment Erwin Smith a trouvé Levi pour le former et le recruter dans le Corps d’exploration.

Shingeki no Kyojin : Saison 2

Deuxième saison de l’anime » Shingeki no Kyojin », qui continue l’histoire avec un total de 12 épisodes couvrant les chapitres 34 à 50 du manga.

OVA Shingeki no Kyojin : filles perdues

Des épisodes qui nous racontent l’histoire du passé d’Annie Leonhard et Mikasa Ackerman. Face à des situations compliquées, tous deux commencent à se souvenir d’événements qui ont marqué leur vie à jamais.

Shingeki no Kyojin : Saison 3 (première partie)







La saison 3 de » Shingeki no Kyojin » était divisée en deux parties, sa première moitié comportant 12 épisodes allant du chapitre 51 au 72 du manga.

Shingeki no Kyojin : collège

Spinoff de » Shingeki no Kyojin » qui n’est pas canon dans l’histoire, étant une parodie qui place ses personnages dans un cadre scolaire. Bien que cela ne soit pas important dans l’histoire, il est recommandé de regarder ce spin-off après le milieu de la saison 2 pour saisir toutes les références.

Shingeki no Kyojin : Saison 3 (deuxième partie)







Seconde moitié de la saison 3 de l’anime de »Shingeki no Kyojin » qui couvre du chapitre 50 au 61 du manga, comptant à nouveau avec 12 épisodes.

Shingeki no Kyojin : Saison 4 (première partie)







Pour sa quatrième saison, l’anime » Shingeki no Kyojin » a changé de studio d’animation, avec Wit Studio quittant le projet dans un mouvement surprise, de nombreux fans se demandant si l’anime continuerait. C’était en 2020 lorsque le studio MAPPA a annoncé la dernière saison de l’anime, décidant de le diviser en plusieurs parties.

Shingeki no Kyojin : Saison 4 (Partie 2)







La deuxième partie de la quatrième saison de » Shingeki no Kyojin » continue l’histoire avec les épisodes 13 à 25.

Pour le moment, ce sont toutes les saisons publiées de l’anime » Shingeki no Kyojin », bien que MAPPA ait déjà confirmé qu’il publiera les premiers épisodes de la première partie de la quatrième saison de l’anime le 4 mars 2023.