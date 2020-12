Diddy a payé T-Pain pour utiliser l’Auto-Tune

Pour le meilleur ou pour le pire, T-Pain a popularisé le réglage automatique.

Mais il n’a pas inventé la technologie, donc personne n’a dû le payer pour son utilisation.

Selon l’ingénieur de Diddy, Matt Testa, Puff Daddy l’a fait de toute façon.

« A cette époque, T-Pain était lourd sur l’Auto-Tune et grimpait dans les charts », a-t-il déclaré, parlant sur Diddy-Dirty Money Dernier train pour Paris album. «Puff l’a joué comme une blague, mais il était sérieux quand il a dit à T-Pain: ‘Je veux votre permission d’utiliser l’auto-réglage.’ T-Pain était comme, ‘Ouais, peu importe. Ce n’est pas à moi, vous pouvez l’utiliser. Il a fini par donner à Pain un point de redevance sur l’album et [the agreement] a été écrit sur une serviette. La douleur a définitivement compris ce point parce que je lui ai parlé récemment. «

T-Pain, qui a eu de sérieux problèmes d’argent ces derniers temps, a exprimé son amertume quant à la façon dont l’ère de l’auto-réglage s’est déroulée.

«C’était juste une génération entière de gens comme, si vous obtenez T-Pain là-dessus, vous pouvez faire exactement ce qu’il fait. Et après ça, tu n’as plus besoin de l’avoir parce qu’il est déjà solidifié, il a le cachet T-Pain et il peut continuer à courir avec. J’ai été piégé par d’autres personnes qui me volaient mon butin « , a-t-il dit Le club du petit-déjeuner en 2017.