Shrek est-il sur Netflix? Shrek the Musical arrive-t-il également sur Netflix? Voici ce que nous savons…

Enfin quelques bonnes nouvelles: Shrek revient sur Netflix en avril.

Comme vous le savez, le Shrek La franchise de films a une légion de fans dans le monde entier. Vous ne pouvez pas vous empêcher de tomber amoureux de l’adorable ogre Shrek (Mike Myers) et de son fidèle acolyte Donkey (Eddie Murphy). Il y a actuellement quatre films dans la franchise et il y a même des rumeurs selon lesquelles un cinquième film de Shrek serait en préparation.

En mars 2020, lorsque nous avons eu besoin du Shrek films les plus, il a été annoncé que tous les quatre quitteraient Netflix le 11 avril. Les films ont été transférés vers un autre service de streaming, Disney +.

Les fans ont eu le cœur brisé de ne plus pouvoir regarder Shrek sur Netflix, en particulier pendant la pandémie de coronavirus. Cependant, il semble que la plateforme ait changé d’avis.

Shrek et Shrek 2 reviennent officiellement sur Netflix. Image: Animation DreamWorks

Shrek est-il sur Netflix?

Netflix a confirmé que les deux Shrek et Shrek 2 reviendrait sur Netflix UK en avril. Un tweet du compte officiel de Netflix UK disait: « SHREK NEWS … Shrek revient sur Netflix le 1er avril. Fin des nouvelles de Shrek. »

Netflix a promis que ce n’était pas non plus une blague du poisson d’avril. Ils ont ajouté: « (Ce n’est pas parce que quelque chose se passe le 1er avril que c’est un poisson d’avril. Shrek arrive, promis.) »

Pour un plaisir supplémentaire, Shrek the Musical viendra également sur la plate-forme pour la première fois. La production du West End et de Broadway met en vedette Brian d’Arcy James dans le rôle de Shrek, Sutton Foster dans le rôle de la princesse Fiona et Daniel Breaker dans le rôle de Donkey.

Pour l’instant, il semble que Shrek restera sur Disney + pour les téléspectateurs américains et il n’y a eu aucune annonce concernant Shrek venir à Netflix dans d’autres pays non plus. Pardon.



Netflix confirme que Shrek est de retour. Image: @NetflixUK via Twitter

Il n’y a pas encore de mot sur si Shrek le troisième ou Shrek à jamais sera bientôt ajouté à la plateforme, mais attention à cet espace!

