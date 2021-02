Mila Kunis jouera dans le nouveau film original de Netflix

Netflix a annoncé la production de Fille la plus chanceuse du monde, une adaptation cinématographique du thriller best-seller du même nom publié par Jessica Knoll dans le New York Times en 2015.

Le nouveau film original de Netflix sera en vedette Mila Kunis. Jessica Knoll sera elle-même en charge de l’adaptation du scénario.

Mila Kunis est une actrice principalement connue pour être la co-vedette de Black Swan aux côtés de Natalie Portman. Il a également participé à d’autres films tels que Bad Moms, Forgettin Srah Marshall et Friends with Benefits. Il a récemment travaillé aux côtés de Netflix en prêtant sa voix à la série animée, Big Mouth.

Dans Luckiest Girl Alive, Kunis jouera Ani FaNell, une rédactrice en chef du magazine new-yorkais dont la vie méticuleusement conçue est bouleversée lorsqu’un documentaire sur la criminalité la force à revivre les vérités choquantes d’un incident dévastateur de son adolescence.

Le roman de Knoll s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires dans le monde et a été traduit en 38 langues différentes. L’écrivain adapte le scénario et servira de producteur exécutif sur le film, qui sera réalisé par Mike Barker.