Joyeux Noël 2020 sur WhatsApp: plus de 20 belles images à télécharger gratuitement

Les vacances des prochains jours – y compris Noël – sont un moyen comme un autre de renouer avec des amis et des parents éloignés, mais aussi de resserrer les liens avec les proches. Aussi pour cette raison d’envoyer Images de Noël pour souhaiter un joyeux Noël La Buone Feste est une pratique qui ne se démodera pas même en 2020: les envoyer via les réseaux sociaux et les plateformes de messagerie instantanée est facile et l’effet est garanti, surtout si les contenus graphiques sont associés à un message texte écrit avec le cœur et spécifique à chacun destinataire unique.

En réalité, Internet regorge déjà de photographies et de contenus avec un thème festif et de Noël, mais trouver de nouvelles images de Joyeux Noël de qualité n’est peut-être pas facile: voici une sélection des meilleures images de Noël à télécharger gratuitement pour Facebook, Whatsapp et autres réseaux sociaux .

Joyeux Noël 2020 images pour WhatsApp et Facebook

Il existe de nombreuses images de Merry Christmas 2020 susceptibles d’être partagées sur les réseaux sociaux et les plateformes de messagerie instantanée, à tel point qu’elles peuvent à leur tour se classer dans différentes catégories. Mieux vaut alors commencer par les images et photos avec une coupe plus générique, parfaite pour souhaiter de joyeuses fêtes puis approfondir avec un message en pièce jointe.

Bonjour et joyeux Noël, images animées et gifs pour les salutations

Les images animées et les gifs ont certainement un autre effet que les images statiques. Le problème est que trouver des produits de qualité n’est pas toujours facile, surtout lorsque le thème n’est pas un simple bonjour, mais sont les meilleurs voeux pour les fêtes de fin d’année.

Images drôles pour les voeux de Noël et les joyeuses fêtes

Les images de Noël et de joyeuses fêtes peuvent également prendre un ton ludique. Après tout, Noël est une fête solennelle mais aussi pleine de joie: une image amusante ou un mème sur le thème de Noël brisera sûrement le cœur des contacts les plus proches, et heureusement il y en a beaucoup et toutes sortes en ligne.

Images de joyeux Noël saint et religieux

Pour ceux qui souhaitent souhaiter un joyeux Noël d’une manière plus fidèle à la tradition chrétienne, les images sacrées et religieuses ne manquent pas, dans lesquelles le Père Noël cède la place aux scènes de la Nativité, et des arbres décorés et des cadeaux à la crèche.

Comment télécharger des images gratuites de Joyeux Noël et les envoyer sur WhatsApp et Facebook

Télécharger et envoyer des images Joyeux Noël sur WhatsApp, Facebook ou d’autres plateformes est très simple, notamment à partir de la liste proposée ici. Pour chacune des photos ou gifs animés choisis, cela suffit touchez-le avec votre doigt pendant une longue période ou sélectionnez-le avec le pointeur de la souris en appuyant sur le bouton droit; parmi les options affichées à l’écran il faut alors choisir celle pour le enregistrer l’image. Sur les smartphones, la photo se retrouvera automatiquement dans le dossier de téléchargement (sur les téléphones Android) ou dans la pellicule (sur les iPhones), tandis que pour l’enregistrement sur un ordinateur, il vous sera peut-être demandé dans quel dossier de la mémoire de l’appareil vous souhaitez conserver l’image.

La prochaine étape pour envoyer des photos et des gifs aux contacts consiste à ouvrir l’application de votre choix pour partager le contenu et entrer dans la conversation avec le destinataire (ou sur son babillard social, pour ceux qui souhaitent envoyer un message générique aux abonnés); parmi les options d’envoi, celle qui permet de joindre des images au message doit être choisie. À ce stade, recherchez simplement l’image que vous venez d’enregistrer parmi celles de la mémoire de l’appareil: sa sélection la joindra au message que vous êtes sur le point d’envoyer.