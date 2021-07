Patrick Mahomes partage une photo de sa fille Sterling pour célébrer son retour dans le club 99 de Madden NFL

Patrick Mahomes a appris qu’il rejoignait à nouveau le « 99 Club » de Madden NFL grâce à sa petite fille, Sterling, qui portait une combinaison rouge annonçant la bonne nouvelle.

Vendredi, le quart-arrière des Chiefs de Kansas City a publié sur Instagram une photo de lui-même et de sa fiancée Brittany Matthews tenant leur petite fille de 5 mois.

« Sterling a annoncé la bonne nouvelle », a écrit Mahomes à côté de la douce photo de famille. Sur la photo, Mahomes détient également une boîte spéciale étiquetée avec un haut « 99 » tandis que Sterling arbore une combinaison rouge « Madden » qui correspond à l’uniforme des chefs.

Madden NFL 22, le jeu vidéo réaliste et approuvé par la ligue d’EA Sports qui classe les joueurs en fonction de leurs statistiques, a partagé la nouvelle sur Twitter avec un vidéo amusante qui montre le moment où Mahomes apprend qu’il est de nouveau admis.

Au début de la vidéo, nous voyons Matthews tenant Sterling, qui est vêtue de sa combinaison qui dit également:

« Mon père est à nouveau dans le club 99. »

« Tu es prêt Sterling? Montrons-leur », dit Matthews à sa fille alors qu’elles entrent dans la pièce où Mahomes attend.

« Sterling a quelque chose à vous montrer », annonce Matthews alors qu’elle s’approche de Mahomes avec Sterling.

« Agréable! » dit Mahomes. « La meilleure surprise de tous les temps! » ajoute-t-il en attrapant sa petite fille et en l’embrassant.

Nous pouvons ensuite voir Mahomes découvrir ses goodies Madden NFL 22, y compris quelques bling sérieux – un médaillon étincelant du bijoutier Jason de Beverly Hills qui lit « 99 », qu’il place autour du cou de Sterling.

Ce n’est pas la première fois que le couple inclut Sterling dans leurs célébrations avec une tenue adorable. Le 4 juillet, elle s’est parée de rouge, de blanc et de bleu pour célébrer la fête. Ses parents étaient heureux de l’emmener dans leurs voyages et de partager de jolies photos avec leurs fans et followers sur les réseaux sociaux.

Selon NBC Sports, le jeu Madden NFL 22, qui sortira bientôt, gagne du terrain à mesure que les notes initiales des joueurs sont annoncées. Le Club 99 comprend des joueurs qui commencent avec un 99 dès le début de la saison. En plus de Mahomes, le club de cette année rassemble également le demi de coin (cornerback) des Rams de Los Angeles Jalen Ramsey, le plaqueur défensif des Rams Aaron Donald, l’ailier rapproché des Chiefs Travis Kelce et le receveur des Packers de Green Bay Davante Adams. Tom Brady, qui est actuellement le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay et est largement considéré comme le GOAT ou le plus grand de tous les temps, était visiblement absent du club.