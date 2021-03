Se marier à Stardew Valley: les meilleurs cadeaux pour tous les résidents célibataires

Dans Stardew Valley Le rêve de mariage de votre personnage peut être réalisé en rencontrant l’un des 12 célibataires potentiels bien nantis. Cela fonctionne mieux Cadeauxque vous offrez régulièrement à la femme ou à l’homme de vos rêves.

Mais quel single préfère quel cadeau? Nous vous listons tous les candidats au mariage dans « Stardew Valley » et vous montrons les objets les plus adaptés avec lesquels vous pourrez le convaincre de vos qualités en tant que conjoint.

Stardew Valley: les préférences de cadeaux des 12 célibataires

Dans « Stardew Valley », vous pouvez donner à chaque résident un maximum deux cadeaux par semaine fais. Nous vous nommons donc les meilleurs cadeaux pour vous tous 80 points d’amitié encaisser pour que votre romance se développe rapidement. Dans votre Table sociale vous pouvez utiliser la coche pour voir si et à qui vous avez déjà donné les deux cadeaux. Là, vous pouvez également voir le nombre de cœurs déjà reçus, dont chacun provient de 250 points consiste.

Le partenaire de choix a-t-il cette semaine date d’anniversaire, vous pouvez exceptionnellement encore avoir un troisième cadeau remettre. De plus tu as ça Octuple aux points d’amitié et un petit Dialogue bonus. Le Quintuple à certains moments, il y a aussi à fête de Noël pour votre Secret Santa présent.

Noter: Le sexe et la sexualité ne sont pas pertinents, vous pouvez traîner avec les 12 villageois célibataires, que vous jouiez un personnage masculin ou féminin.

Quels cadeaux les résidents de Stardew Valley adorent?

Il y a des objets que tous les personnages du jeu adorent. Ils ne sont pas spécifiques et garantissent que tout le monde (à deux petites exceptions près) sera heureux du cadeau et vous récompensera avec les 80 points d’amitié. Cependant, ils sont plus difficiles à trouver:

Citrouille dorée

Patte de lièvre – exception: Penny

– exception: Penny perle

Éclat prismatique – exception: Haley

Le Prismatic Shard est un excellent cadeau pour tous les résidents, mais il est aussi sacrément difficile à trouver dans « Stardew Valley ». © Eric Barone / Chucklefish

Comment augmenter mon score? En plus des cadeaux, vous pouvez également simplement parler aux habitants de Pelikan Town tous les jours parler, Quêtes faites-le pour eux ou prenez la bonne décision Événements cardiaques rencontrer. Cependant, les cadeaux préférés sont le moyen le plus efficace de remplir les cœurs. Vous pouvez trouver la liste ici:

Alex

Repas de saumon

Petit-déjeuner complet

Elliot

Plumes de canard

Grenade

Homard

Gâteau au crabe

Soupe Tom Kha

Harvey

Cornichons

café

Super repas

Huile de truffe

Vin

Sam

Barre d’érable

Fruit de cactus

Pizza

Oeil du tigre

Sébastien

Larme gelée

soupe à la citrouille

Obsidienne

Sashimi

Oeuf de l’ombre

Shane

Bière

Paprika Popper

Piments

Pizza

Abigail

améthyste

Pudding à la banane

Pâté aux mûres

gateau au chocolat

Poisson-globe

citrouille

Anguille épicée

Emilie

améthyste

Bleu vert

Matériel

émeraude

jade

rubis

Burger de survie

topaze

La laine

Haley

noix de coco

Macédoine

Gâteau rose

Tournesol

Horrible

Fromage de chèvre

Muffin aux graines de pavot

salade

Sauté de légumes

truffe

ragoût de légumes

Vin

Maru

batterie

choufleur

Chou-fleur au four

diamant

lingot d’or

Barre d’iridium

Friandises pour mineurs

Paprika Popper

Gâteau à la rhubarbe

fraise

penny

diamant

émeraude

melon

Coquelicot

Muffin aux graines de pavot

Assiette rouge

Plaque de racine

Poisson de sable

Soupe Tom Kha

Dans la danse des fleurs, vous augmentez les points d’amitié pour le personnage que vous choisissez comme partenaire de danse.

Comment faire d’un personnage un partenaire (conjoint)?

Afin de profiter enfin de la vie conjugale dans «Stardew Valley», vous devez d’abord faire de votre chéri votre petit ami ou petite amie. Pour cela, vous devez d’abord huit cœurs remplis et puis vous avez un Bouquet de fleurs dans la boutique de Pierre pour 200 pièces d’or acheter. Le bouquet de fleurs n’est pas non plus l’un des deux cadeaux quotidiens.

Que se passe-t-il lorsque je remets le bouquet? Tout d’abord, vous permettez la possibilité de deux autres cœurs d’amitié remplir. Dès lors, vous commencez une sorte de romance avec ce personnage. Cependant, vous pouvez toujours offrir un tel bouquet aux autres candidats au mariage et ainsi remplir plusieurs petites affaires en parallèle.

Faites-vous cela avec tous les célibataires et remplissez-les avec tous dix coeurs, tu en as même un événement spécial uniquedès que vous entrez chez Haley et Emily.

Alors tu te maries à Stardew Valley

Si, par contre, vous avez des intentions sérieuses de part en part avec votre dame de cœur ou votre seigneur de cœur et que vous voulez conclure l’alliance du mariage, vous devez en chercher une après avoir remis le bouquet. Amulette de sirène fais.

Emplacement de l’amulette de sirène: Pour cela, vous devez aller à un Jour de pluie visitez la plage qui se trouve derrière le pont cassé. Il y a alors un vieux marinqui vous a donné l’amulette de la sirène pour 5000 pièces d’or vendu. Vous ne rencontrez jamais le vieil homme là-bas en hiver.

Vous pouvez obtenir l’amulette de sirène pour votre mariage auprès de ce vieux marin. © Eric Barone / Chucklefish

As-tu le dix coeurs tellement réalisé et que Amulette dans les bagages, vous pouvez démarrer une application et vous engager. Trois jours après vos fiançailles, trouvez-les Célébration de mariage sur le champ de foire au lieu de. Félicitations pour le lien du mariage! Désormais, la vie conjugale commence …