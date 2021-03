Audi Q4 e-tron. Apprenez à connaître tous les secrets à l’intérieur

L’Audi Q4 e-tron sans camouflage est presque là, ce qui devrait arriver en avril, lorsque le nouveau SUV électrique de la marque Ingolstadt sera présenté.

Jusque-là, Audi dévoile progressivement les secrets d’un modèle créé sur la plateforme MEB, le même qui sert de base à la Volkswagen ID.4 et à la Skoda Enyaq iV.

Mesurant 4590 mm de long, 1865 mm de large et 1613 mm de haut, l’Audi Q4 e-tron ciblera les «batteries» chez des rivaux tels que le Mercedes-Benz EQA et promet une cabine spacieuse et très numérique. Et si les lignes extérieures restent cachées sous un camouflage puissant, le travail des designers Audi à l’intérieur peut déjà être vu dans son intégralité.

Optimisation de l’espace

Audi garantit qu’elle a fait un énorme bond en avant en termes de décoration intérieure, en particulier dans l’utilisation de l’espace. Avec un empattement généreux de 2760 mm et un plancher complètement plat, le Q4 e-tron dispose d’une deuxième rangée de sièges 7 cm plus haute que les sièges avant, sans affecter la hauteur libre disponible dans les derniers endroits.

La fonctionnalité était également une autre préoccupation des responsables de la marque allemande, qui ont réussi à obtenir 24,8 litres d’espace de rangement – y compris la boîte à gants – à l’intérieur du Q4 e-tron et 520 litres de capacité de coffre à bagages, le même volume que nous trouvons, pour exemple dans l’Audi Q5, qui est environ 9 cm plus large. Avec les sièges arrière rabattus, ce nombre passe à 1490 litres.

Numérisation intégrée

Côté technologie, le Q4 e-tron veut également être une référence dans son segment et propose le fameux cockpit virtuel Audi 10,25 ”, l’écran tactile central MMI de 10,1” – une version optionnelle sera disponible 11,6 ”- avec commande vocale (pour activer il suffit de dire «Hey Audi») et un affichage tête haute (optionnel) avec réalité augmentée, qui en plus de montrer les informations les plus courantes, telles que la vitesse ou les panneaux de signalisation, pourront également reproduire, presque comme s’ils flottaient sur la route, les changements de direction et les informations liées aux systèmes aide à la conduite.

Réalité augmentée

Selon Audi, le affichage tête haute avec la réalité augmentée, il vous permettra d’interpréter rapidement tous les avertissements et avec un moindre risque de distraction, puisque le contenu sera dans le champ de vision du conducteur et dans un espace similaire à un écran de 70 ”.

Le générateur de réalité augmentée, appelé AR Creator, fonctionnera en conjonction avec la caméra frontale, le capteur radar et le système de navigation GPS.

Grâce à ces systèmes et au capteur de contrôle de stabilité ESC, le système pourra également compenser les vibrations ou les mouvements brusques provoqués par le freinage ou les sols irréguliers, afin que la projection soit la plus stable possible pour le conducteur.

Pour Audi, ce affichage tête haute avec la réalité augmentée est particulièrement utile dans le cadre de la navigation. En plus d’une flèche flottante dynamique qui nous prévient de la prochaine manœuvre, il y a aussi un graphique qui nous indique, en mètres, la distance restante pour le prochain virage.

Des matériaux plus durables

La révolution intérieure de l’Audi Q4 e-tron ne s’arrête pas à la technologie et à l’espace à bord, puisque Audi promet également une grande variété de matériaux, dont certains inédits.

Du bois à l’aluminium, en passant par l’option S line habituelle, les clients de cette Audi Q4 e-tron peuvent également opter pour une finition plus durable, dont la principale caractéristique est une peau synthétique composée à 45% de plastique recyclé à partir de textiles et de bouteilles en plastique.

Quand arrive?

Avec une présentation prévue en avril prochain, l’Audi Q4 e-tron arrivera sur le marché national en mai, avec des prix commençant à 44 770 euros.