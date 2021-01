« Shingeki no Kyojin »: qui est Porco Galliard

« Shingeki no Kyojin»A lancé sa quatrième saison de l’anime avec style, qui a été appelée la dernière saison parce que c’est la dernière de l’émission télévisée. Au pair, Hajime isayama a promis que cette année finalisera les derniers chapitres du manga de « L’attaque des Titans», Culminant dans son travail en 2021.

La partie 4 du anime Cela a commencé très différemment des saisons précédentes, principalement parce que la série se concentrait sur d’autres personnages. A cette occasion, les fans de télévision ont vu la nation de Marley, maison de Reiner et Zeke, qui étaient dans Guerre après que son pays ait été affaibli par le fonctionnement du Île Paradis.

Pourtant, ils ont réussi à tout surmonter et semblaient assez forts pour déclarer le Guerre aile Île Paradis à travers de Willy Tybur, le représentant de la famille propriétaire du Titan Warhammer. Ce à quoi personne ne s’attendait, c’était qu’Eren et sa compagnie semblaient tout détruire, comme ils l’ont fait avec leur patrie plusieurs années auparavant.

Entre les rangs de Marley, en tant que membre de guerriers eldiens possesseurs d’un pouvoir titan, Porco Galliard s’est démarqué, non seulement par l’attitude droite qu’il avait avec ses autres collègues, mais aussi parce qu’il faisait partie du passé de Reiner et n’a reçu un titan que lorsqu’il a dévoré Ymir. Quelle est son histoire? Ici, nous vous disons.

QUI EST PORCO GALLIARD, LE PORTEUR DE LA MÂCHOIRE TITAN?

Porco est le plus inexpérimenté de tous les soldats (Photo: Crunchyroll)

Comme déjà mentionné ci-dessus, Porco Je faisais partie des enfants qui voulaient avoir un titan dans le année 843. Dans ce même groupe était Reiner Braun, Zeke, Annie, Bertholdt Et son frère Marcel. Tout le monde pensait que Reiner Je n’hériterais d’aucun Titan, mais à la fin c’était pareil Porco qui n’a rien reçu.

C’était parce que Marcel a dit du mal de lui aux militaires,le sauver‘ainsi du destin que les porteurs avaient aux pouvoirs titanesques, que Ils ne pouvaient vivre que 13 ans. Malheureusement, Marcel décédé quand Ymir a émergé comme un titan et l’a dévoré, saisissant le Mâchoire de Titan qu’il possédait.

Quand ils sont revenus Reiner et Zeke avec Ymir, Porco a été choisi par les grands commandants de Marley pour retrouver le pouvoir de Mâchoire de Titan qu’elle avait inconsciemment arraché Marcel. Ainsi, il est devenu le nouveau Mâchoire de Titan participant à différentes opérations militaires avec Reiner et Zeke.

Porco comme Titan Jaw (Photo: Crunchyroll)

Dans la série, on voit qu’il est plus attaché à Pieck, porteur du Titan Freighter, et bien qu’il veuille toujours être dur, c’est lui moins d’expérience de combat a, d’autant plus qu’il n’avait pas affronté les habitants de Paradise Island jusqu’à ce qu’ils envahissent Liberio.

Avant l’attaque de Eren et la Légion de reconnaissance, Porco a été piégé dans une pièce souterraine à côté de Pieck, incapables de se transformer car ils sont souterrains. Un groupe de soldats les a secourus, mais il était trop tard: toute la ville était en train d’évacuer à cause de l’attaque des Titan d’Eren.

Qui est l’homme qui a enfermé Pieck et Porco Galliard? (Photo: Studio MAPPA)

Malgré que Pieck lui a dit d’attendre pour attaquer, Porco devient le Mâchoire de Titan et attaques Eren par le dos. J’aurais été mangé sans Levi Ackerman, qui regardait dans une tour voisine. Il plongea et trancha les muscles de sa bouche, rendant sa meilleure arme inutile. Porco.

Surpris, le jeune homme Galliard essayez de vous échapper mais ma maison Lancez une lance éclair sur un bâtiment voisin pour l’empêcher de sauter. Il Chapitre 6 de la saison 4 de « Shingeki no Kyojin»Se termine par le visage terrifié de Porco, se demandant comment des humains simples peuvent vaincre un titan comme lui.