Chris Redfield apparaît dans la nouvelle bande-annonce de Resident Evil Village

Voilà notre bon vieil ami, Chris Redfield! Et bien qu’il ne frappe peut-être pas d’énormes rochers – eh bien, son rôle dans le prochain Resident Evil Village semble intéressant pour le moins. Si vous avez déjà regardé les bandes-annonces précédentes de la prochaine horreur de survie PlayStation 5 et PS4 de Capcom, vous saurez à quoi vous attendre ici: des environnements inquiétants d’Europe de l’Est, la grande grande dame et de nombreuses autres horreurs gothiques.

Que dire de plus? Roulez le 7 mai, on suppose! Oh, mais si vous ne pouvez pas attendre aussi longtemps, une nouvelle démo de Resident Evil Village commencera bientôt – et le calendrier est pour le moins compliqué!