Un développeur parmi nous explique pourquoi les mises à jour prennent si longtemps pour le multijoueur Break-Out de 2020

L’un des jeux les plus surprenants de 2020 – du moins d’un point de vue multijoueur – était probablement Among Us. Il est sorti depuis 2018, mais quand il a commencé à gagner du terrain sur Twitch l’année dernière, le jeu a atteint des chiffres impressionnants et une tonne d’attention en si peu de temps.

À l’aube de 2021, c’est toujours l’une des expériences multijoueurs les plus populaires que vous puissiez trouver sur le marché. Cela ne coûte pas si cher que la barrière à l’entrée du point de vue des prix n’est pas si difficile à surmonter. Ceux qui ont fait le saut ont vraiment apprécié les expériences simples mais amusantes, qui voient les membres d’équipage à bord d’un navire avec un imposteur caché à la vue de tous.

C’est une interprétation incroyable Invasion des voleurs de corps ou même La chose par John Carpenter. Le jeu a encore beaucoup à faire, même s’il est sorti depuis quelques années maintenant.

Les mises à jour n’ont pas été aussi fréquentes ces derniers temps, ce qui n’est pas si surprenant car Among Us a reçu plus d’attention que le développeur InnerSloth était probablement préparé pour. Ils ont même reconnu le succès surprenant du jeu récemment dans une récente mise à jour des développeurs.

Ils sont une petite équipe de trois, donc inutile de le faire, ils ont été contraints de suivre des horaires assez intimidants et ont depuis restructuré les choses. Maintenant, ils ont une main-d’œuvre plus importante qui peut donner Among Us l’attention qu’il mérite et quelques mises à jour qui continuent de s’appuyer sur une recette de gameplay assez réussie et bien reçue.

Le jeu contient déjà de nombreux éléments intéressants. Se déplacer dans le navire en se demandant qui est le véritable imposteur est rempli de tension, et être capable de collaborer avec une équipe pour souligner le membre d’équipage étranger est l’endroit où ce jeu brille vraiment.

Ensuite, vous êtes l’imposteur, ce qui est délicieusement divertissant. Vous devez prétendre n’être qu’un membre d’équipage moyen et, le moment venu, frapper tant que vous le pouvez. C’est un jeu amusant de chat et de souris qui va s’améliorer avec le temps maintenant que le développeur peut consacrer plus de temps et d’efforts aux futures mises à jour.

Le développeur travaille actuellement sur la carte Airship, mais il y a toutes sortes d’autres goodies prévus pour les nouveaux joueurs et ceux qui reviennent. Le développeur a également l’intention de publier une feuille de route afin que les fans puissent suivre la progression et le développement de ce jeu un peu plus facilement.