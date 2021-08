Tetris Effect : Connected enfin disponible sur PS4 après neuf mois d’exclusivité sur Xbox

Tetris Effect a été initialement lancé sur PlayStation 4 avec une prise en charge complète du PSVR en 2018, et il fait partie des meilleures versions du casse-tête russe classique disponibles. Combinant le gameplay traditionnel de suppression de ligne avec une expérience audiovisuelle vivante, le jeu est un délice et propose toutes sortes de modes intéressants permettant aux fans d’en profiter comme ils le souhaitent. Nous étions très excités lorsque Enhance Games a dévoilé Tetris Effect: Connected, une version étendue avec des modes multijoueurs, mais avec une exclusivité de console chronométrée sur les systèmes Xbox.

Heureusement, l’attente est maintenant terminée. Après une période de neuf mois verrouillée sur les machines Microsoft, l’extension Connected est disponible aujourd’hui sur PS4 (et PSVR) via une mise à jour gratuite du jeu. Il existe plusieurs nouveaux modes inclus qui vous permettent de jouer en compétition ou en coopération avec d’autres fans de blocs qui tombent, et tout ce que vous avez à faire est d’installer le dernier correctif. De plus, la mise à jour apporte au jeu un jeu multiplateforme, vous pourrez donc jouer à Tetris Effect avec un grand nombre de personnes.

De plus, les propriétaires du jeu PS4 – ou ceux qui achètent Tetris Effect: Connected sur le PS Store d’ici le 18 septembre – peuvent prétendre à un pack Digital Deluxe gratuit. Celui-ci contient un échantillonneur de bande-son à sept pistes, une paire de thèmes PS4 dynamiques et un ensemble d’avatars PSN sur le thème de Tetris.

Jouerez-vous à Tetris Effect : Connected sur PS4 ? Obtenez cette chanson coincée dans votre tête dans la section commentaires ci-dessous.