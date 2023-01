Voici comment Shakira a réagi à la photo de Piqué avec Clara Chía

in

Le chanteur a réagi à la photo de Piqué avec sa nouvelle compagne.

© Shakira – PiquéVoici comment Shakira a répondu à Piqué après sa photo avec Clara Chía

Après que Piqué ait partagé une photo à côté de Clara Chía, Shakira a réagi à la publication, indiquant clairement quelles sont ses prioritésmais l’image donnait-elle également des indications sur un possible mariage entre le footballeur et sa nouvelle compagne ?

Bien que sans aucune description, Piqué était très heureux aux côtés de Clara, éclaircissant les rumeurs de sa supposée romance avec une jeune avocatemais Shakira n’a pas tardé à réagir à la publication de son ex-partenaire sur Instagram.

l’interprète de Des yeux comme ça recouru à leurs histoires sur cette même plate-forme, où a montré qu’elle se concentrait sur ses enfants, Sasha et Milan, et a mis en ligne quelques photos des crêpes qu’elle leur avait préparéesen plaisantant comment on a été brûlé, mais qu’à la fin tout a fonctionné: « Heureusement mes enfants sont patients avec moi le matin« , a-t-il pointé.

Alors que Piqué a montré sa photo avec Clara Chía, Shakira a montré les réalisations qu’il a eu parmi les controversésdonc sur Twitter célébré le succès musical qu’il a obtenu: »l’auteur-compositeur-interprète colombien a vendu plus de 80 millions d’albums dans le monde et a remporté de nombreux prix« , fait remarquer une publication Spotify qui la classe comme la cinquième artiste la plus titrée au monde.

D’autre part, la photo de Piqué avec Clara Chía a également été un succès pour le footballeur, puisque a reçu plus de 3,2 millions de likes en moins de 24hmais il n’a pas échappé à la controverse, puisque Les paparazzi qui ont suivi de près l’athlète ont émis l’hypothèse qu’il pourrait y avoir un mariage: »J’espère que tu m’invites à ton mariage« , a écrit Jordi Martín sans donner plus de détails.

