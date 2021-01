« Malverde: The Patron Saint »: date de sortie, bande-annonce, de quoi il s’agit, acteurs, personnages et tout

Avec Fernando Colunga, « Malverde: le saint patron»Est une série biographique Telemundo basée sur la vie du bandit mexicain Jesús Malverde, un personnage controversé en raison de ses liens avec le crime organisé, il était considéré comme une sorte de Robin des Bois pour les trafiquants de drogue.

Les enregistrements devaient commencer à la mi-avril 2020, mais la crise sanitaire mondiale a retardé la production, qui débutera en février prochain. Pour l’instant, l’acteur mexicain a déjà changé de look pour commencer à enregistrer les premiers épisodes de fiction.

«Je m’appelle Fernando Colunga et je me prépare pour l’un des personnages les plus importants de ma carrière: Malverde, le saint patron. Le saint de beaucoup de bonnes personnes que j’aide et de mauvaises personnes aussi. Oui, c’est comme ça que nous sommes les saints, nous nous devons à tout le monde pour le meilleur ou pour le pire », a déclaré l’interprète de 54 ans dans une vidéo Instagram.

Voici à quoi ressemblera Fernando Colunga à Malverde: le saint patron (Photo: Telemundo)

QU’EST-CE QUE «MALVERDE: EL SANTO PATRÓN»?

Pour le moment, il n’y a pas beaucoup de détails sur « Malverde: le saint patron« , mais Telemundo a partagé une brève description: « La série d’action retracera le voyage de la vie d’un enfant en 1870 de Sinaloa, au Mexique, jusqu’à ce qu’il devienne une figure légendaire, presque une icône religieuse, vénérée par les sans-abri, les trafiquants de drogue et les criminels. »

« Elle aura beaucoup d’action et elle sera produite dans un langage très moderne », a également annoncé la chaîne de télévision il y a quelques mois.

Selon la légende, Malverde était un bandit; une sorte de Robin des Bois du XIXe siècle qui volait les riches de la sierra et distribuait le butin aux pauvres. Après sa mort, beaucoup de gens ont commencé à le considérer comme un saint, ils ont même placé des autels où les gens viennent lui demander des faveurs.

BANDE-ANNONCE DE « MALVERDE: EL SANTO PATRÓN »

« Malverde: le saint patron»N’a pas encore de bande-annonce officielle.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « MALVERDE: EL SANTO PATRÓN »

Fernando Colunga sera le protagoniste de « Malverde: le saint patron». « Je suis très reconnaissant à Telemundo d’avoir cru en ma carrière d’acteur et de professionnel », a déclaré Colunga. « Cette nouvelle série représente un grand défi pour moi, et j’espère faire découvrir au public un nouveau genre, jamais vu auparavant à la télévision espagnole. »

Telemundo n’a pas encore donné de détails sur qui composera le casting de cette nouvelle production, mais divers médias ont déjà commencé à en sortir. Apparemment, le couple de Fernando Colunga sera l’actrice Blanca Soto, avec qui en 2012, il a joué « Parce que l’amour règne ».

L’actrice a connu un grand succès après avoir joué dans la série « Señora Acero » de Telemundo en 2015.

Fernando Colunga et Blanca Soto ont joué dans la telenovela «Porque el amor manda» (Photo: Televisa)

QUAND «MALVERDE: EL SANTO PATRÓN» SERA-T-IL LANCÉ?

« Malverde: le saint patron« Il n’a pas encore de date de sortie officielle, mais il devrait Telemundo fin 2021 ou 2022.