Shingeki no Kyojin n’est plus la série la plus populaire au monde: quelle est la n ° 1?

Shingeki no Kyojin a gagné une reconnaissance unique après la première de sa quatrième et dernière saison, qui à la mi-février en a fait la série la plus populaire aux États-Unis et dans le monde, au-dessus d’autres grandes productions telles que WandaVision et Bridgerton. Parrot Analytics Il a re-révélé ses chiffres et a maintenant souligné que Le faucon et le soldat de l’hiver ont décroché la première place.

L’anime tentera d’occuper à nouveau cette place à l’avenir, car bien que la saison 4 soit la dernière, elle reviendra dans l’hiver japonais, qui s’étend de décembre 2021 à mars 2022, pour plus d’épisodes et ainsi mettre fin à l’histoire, déjà qu’ils n’a pas pu adapter tout le manga, ce qui Il culminera avec son numéro 139 le 9 avril.

Selon les informations de Parrot Analytics, à travers le média américain Forbes, a offert des données concrètes avec les métriques par rapport à d’autres séries et a montré que la nouvelle fiction à la télévision de l’univers cinématographique Marvel pour le service de streaming Disney + est déjà un succès car elle est la plus demandée de la planète entière.

Le rapport détaillé indique que le 27 mars, un jour après la première de l’épisode 2 de The Falcon and The Winter Soldier, Attack on Titan, l’émission la plus populaire avec 92,6 fois plus de demande dans le monde. En outre, dépasse lentement WandaVision avec une demande supplémentaire de 90,1, bien qu’ils aient précisé qu’il est encore loin du Mandalorien, qui au cours de sa première semaine a été 108,8 fois plus populaire.

Forbes explique que s’il y a jusqu’à présent peu de contenu original de Disney +, ce qui le fait gagner du terrain dans les rivalités contre Netflix, Hulu ou Amazon Prime Video, c’est que ses liens étroits avec Marvel et Star Wars parviennent à capter une attention que tout le monde ne peut pas obtenir., et c’est ce qui leur a permis de franchir la barrière des 100 millions d’abonnés en peu de temps.