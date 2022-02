PlayStation VR2 : Sony dévoile de nouveaux designs de casque et de manette Sense

L’année 2022 date de Sony avec la publication des détails techniques de leur nouveau Systèmes de réalité virtuelle PlayStation VR2 initié.

vice-président senior Hideaki Nashino présente aujourd’hui sur le PlayStation Blog que conception du casque VR nouvelle génération ainsi que le « projet final [des] Contrôleurs VR2 Sense ».

PlayStation VR2 optiquement adapté au look de la PS5

Alors que le modèle précédent à travers le Conception en noir et blanc contrairement à la PlayStation 4 monochrome, le look de la console et du système VR se complète désormais image d’ensemble attrayanteC’est du moins ce qu’espère Sony, qui vient d’annoncer le nouveau design de la PlayStation VR2.

L’accent mis sur le est indubitable conception sphérique du casque et du contrôleur. Les nouvelles courbes ne devraient pas seulement être plus agréables sentir assurer une interaction directe, mais sont également considérés Symbolisant la vue à 360 degrés comprendre à partir de la réalité virtuelle.

© VOUS

En plus de la palette de couleurs, le Emplacement de la prise casque aussi bien que Bandeau et visière réglables repris du prédécesseur alors qu’un molette de commande d’objectif peut maintenant également régler la distance entre les yeux et la lentille.

la optimisation ergonomique était particulièrement important pour l’équipe :

« Notre objectif est de créer un casque qui non seulement devient un élément attrayant de la décoration de votre salon, mais vous permet également d’être complètement immergé dans le monde du jeu jusqu’à ce que vous oubliez presque que vous utilisez un casque ou une manette. C’est pourquoi nous avons accordé une grande attention à l’ergonomie du casque et effectué des tests approfondis pour garantir un ajustement confortable pour une large gamme de tailles de tête.

Malgré de nouvelles fonctionnalités comme celle-là Commentaires sur le casque si les lunettes du PS VR2 dans l’ensemble plus mince et plus léger ressortir.

Directeur Artistique Sénior Yujin Morisawaqui est également en grande partie responsable du look emblématique de la PlayStation 5, est particulièrement fier de la subtilité conception d’aérationqui est conçu pour empêcher la lentille de s’embuer lors de la lecture.

© VOUS

Avec toutes les améliorations, les fans peuvent, espérons-le, s’attendre à une expérience VR particulièrement belle et immersive Horizon : L’appel de la montagne Soyez heureux.

le spin-off VR exclusif pour Horizon Zéro Aube ne doit pas rester le seul point fort. Divers studios sont déjà avec Kits de développement PS VR2 ont été équipés et sont occupés à travailler sur leurs propres projets.

Avez-vous déjà des idées pour un fonction scanner possible être prévu, mais est toujours dans les étoiles, ainsi qu’une date de sortie concrète.

Les joueurs attendent également avec impatience une réponse pour savoir si le nouveau système rétrocompatible sera, donc par exemple le coup Battre le sabre peut également être joué via PS VR2.

Nous avons résumé les nouvelles fonctions telles que le retour d’informations sur le casque mentionné et un aperçu de tous les détails techniques dans cet article :