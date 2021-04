Femme à la barbe: diagnostic de SOPK de Rose Geil et pourquoi elle a arrêté de se raser la barbe

Je ne me rase pas le visage; cependant, je l’ai professionnellement gravé au laser, ciré, tiré, pincé et fileté.

Pour aider à maintenir mon état glabre, j’ai toujours des pinces coûteuses à proximité si cela fait un certain temps depuis mon dernier rendez-vous d’épilation.

Peu importe à quel point je suis vigilant – il y a toujours un cheveu égaré que je remarquerai après être rentré de la fête ou d’un spectacle.

Le temps, l’argent et l’énergie consacrés à mon épilation est ridicule, et franchement, je ne suis même pas une maladie grave comme le syndrome des ovaires polykystiques, qui peut provoquer une croissance excessive des poils.

Rose Geil, 39 ans Est-ce que souffre du syndrome des ovaires polykystiques, et depuis son diagnostic à 13 ans, elle avait tellement de poils sur le visage qu’elle a été obligée de se raser le visage tous les jours alors que les médicaments ne permettaient pas de contrôler ses symptômes.

Si vous faites le calcul, vous verrez qu’elle a passé environ 25 ans à mettre une lame tranchante sur sa peau.

Elle ne pouvait pas supporter la douleur de se déchirer le visage chaque jour (et probablement plus) et a pris la décision d’arrêter de se raser.

Maintenant, c’est une femme avec une barbe et elle ne pourrait pas être plus heureuse.

Rose est apparue sur le chat show britannique Ce matin et a parlé de ce que c’était pour elle de grandir avec cette maladie, et comment cela lui faisait peur d’exprimer sa vraie personnalité.

« Ma pleine personnalité n’a jamais été présente. Au lieu de faire face au ridicule, je me suis cachée. Je n’ai pas participé pleinement à l’école en tant que jeune enfant – même aller régulièrement en classe était difficile pour moi », a-t-elle déclaré aux hôtes.

« Je portais des vêtements à col haut et à manches longues pour cacher mon problème. »

Au lieu de se faire critiquer par les trolls d’Internet, Rose a été soutenue et elle remercie les médias sociaux de l’avoir aidée à jeter le rasoir et à laisser sa personnalité «briller».

Une fois qu’elle a commencé à partager des photos d’elle-même sur Facebook et d’autres médias sociaux, elle a trouvé sa communauté presque immédiatement.

«Avant même de laisser pousser ma barbe, je suivais certains comptes tenus par des femmes barbus ou juste des gens en général qui ne se conformaient pas à un look conventionnel, ou même à des rôles de genre», dit Rose.

« L’inspiration est là, c’est une belle chose. »

Être différent et ne pas se conformer aux idéaux de beauté de la société est incroyablement courageux. Nos différences doivent être célébrées et il est réconfortant de savoir que les gens soutiennent Rose et l’encouragent.

Elle doit faire tout ce qu’elle peut pour se sentir à l’aise et bien dans sa peau. Rose Geil est une femme à la barbe heureuse.

Je ne suis pas encore prêt à jeter mes pinces à épiler, mais je les saluerai en solidarité avec les femmes qui se battent constamment avec leur corps et leurs poils sur le visage.

Christine Schoenwald est une écrivaine axée sur la culture pop, l’actualité et les relations. Elle a eu des pièces dans le Los Angeles Times, Salon, Woman’s Day et Bustle. Consultez son site Web ou sa page Facebook.