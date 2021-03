La main de Merlin se lance dans l’accès anticipé à Steam en mai

De développeur indépendant, Room-C Games est issu d’un partenariat unique avec l’éditeur Versus Evil. La main de Merlin est un titre de RPG lite à venir Vapeur via le programme Early Access. Ce titre unique est basé sur la légende arthurienne car il se mêle à un soupçon d’horreur de science-fiction créant un monde unique et passionnant.

L’histoire du jeu est écrite par Jonas Kyratzes qui est l’esprit derrière Le principe de Talos et Serious Sam 4. Alors que le jeu est inspiré de la légende arthurienne, le gameplay lui-même ressemble plus à XCOM ou à The Banner Saga. Les joueurs qui aiment les expériences tactiques trouveront un défi unique dans ce titre RPG.

Entrez dans un pays où la légende arthurienne et l’horreur de science-fiction se mélangent alors que des héros mortels s’attaquent au mal d’un autre monde. La main de Merlin place les joueurs dans un monde où ils recherchent des fragments de leur propre âme. Chaque pièce étant dispersée dans le multivers, il appartient aux joueurs de sauver autant de mondes que possible.

Voyagez avec trois héros mortels en voyageant d’Albion jusqu’à Jérusalem. C’est un décor médiéval richement imaginé placé au bord de l’apocalypse. Explorez la terre et découvrez des secrets cachés dans des endroits improbables.

Ce jeu comprend des marchands ambulants, un système d’amélioration des héros et des reliques cachées. Les joueurs doivent voyager à travers le pays dans leur propre style et faire des choix à chaque tour. Planifiez, préparez, négociez, combattez et échangez pour surmonter des tonnes de défis différents sur un chemin unique.

Chaque décision prise est permanente, les joueurs doivent donc réfléchir à leurs actions. Une fois la décision prise, le jeu progresse et l’histoire s’adapte au choix. Maîtrisez les tactiques, explorez le pays et affrontez des ennemis humains et démoniaques.

Alors que le récit n’est pas linéaire, le combat est placé dans un style tactique au tour par tour. Les joueurs doivent réfléchir à leur assaut s’ils veulent vaincre l’un des ennemis qui se dressent sur leur chemin.

Les reliques donneront du pouvoir aux joueurs mais elles ne sont pas faciles à réaliser. Utilisez de l’équipement, de la magie et plus encore pour essayer de comprendre le monde en évolution dont vous êtes devenu un élément. Ensuite, une fois que vous pensez comprendre, passez d’une dimension à l’autre alors que l’histoire se déforme et que le récit se recentre.

Ce titre est bon pour plus d’âges mais ce sera un voyage difficile. Les joueurs doivent être familiarisés avec les jeux de combat tactiques s’ils espèrent réussir dans cette quête.

La main de Merlin devrait être lancé dans Steam Early Access en mai.