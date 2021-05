« Shingeki No Kyojin »: Comment l’anime a annoncé son plus grand tournant dans l’épisode 6 de « Attack on Titan »

Quand ça commence « Shingeki no Kyojin», Il ne fait aucun doute qu’Eren Jaeger est le protagoniste de l’anime: cheveux hérissés, détermination sans faille et courageux jusqu’au bout. Poussé par son objectif primordial d’éliminer tous les Titans de l’existence, l’héroïsme d’Eren aide à récupérer le mur Maria et à déterrer la véritable histoire de la Île Paradis.

Mais même après la victoire de l’humanité contre les Titans, la croisade de Eren Cela ne finit pas. Pour vraiment atteindre sa liberté, le héros de «L’attaque des TitansDoit faire face aux puissants Empire Marley, qui avait non seulement été responsable de la quasi-totalité Île Paradis s’est éteint, mais a eu d’autres eldiens sous leur contrôle en tant qu’esclaves.

Tout cela a conduit à Eren sur le chemin de la haine et de la vengeance pour essayer de libérer son peuple. Les adeptes du manga ont vu comment leur héros est progressivement devenu un génocidaire qui voyaient tout le monde comme des ennemis, pour déchaîner une puissance si destructrice qu’elle anéantissait le 80% de la population mondiale avant d’être détenu par ceux que l’on appelait autrefois ses amis.

Bien que cela ait été justifié par la suite, la vérité est que ses actions en « Shingeki no Kyojin«Étaient basés sur des sentiments négatifs. Ce que beaucoup ont peut-être oublié, c’est que cela a été prédit dans le Chapitre 6 de la Première saison du anime, où il a donné des indications sur jusqu’où il pouvait aller Eren pour remplir sa mission.

«SHINGEKI NO KYOJIN» A PRÉSENTÉ SON TOUR LE PLUS IMPORTANT DANS L’ÉPISODE 6 DE L’ANIME

Armin allait être mangé par un Titan, mais a été sauvé par Eren (Photo: Crunchyroll)

La profondeur de l’obscurité de Eren surpris non seulement ses amis et camarades, mais aussi les fans de « Shingeki no Kyojin». Cependant, malgré le choc de son éthique et le tournant qu’il a donné à l’histoire, tout était clair dès la première saison de la série, du moins pour son créateur. Hajime isayama et seuls quelques fans l’ont remarqué.

Dans le Épisode 6, Armin vacille quand Eren le sauve de justesse de devenir Titan, et par conséquent, il est présumé que le Eren il est mort en étant mangé à sa place. Réprimander son propre échec Armin il se lamente, « les forts dévorent les faibles … c’est presque comme si le monde nous faisait une faveur en le rendant facile à comprendre».

Selon cette pièce légère de la philosophie de Armin ArlertC’est un fait inévitable dans la vie que le fort régnera sur le plus faible. Si cela était vrai, quiconque gagne en force en « L’attaque des TitansJe ne l’utiliserais que pour opprimer et contraindre, non pour parvenir à la justice et à l’égalité.

Eren Jaeger devenir un méchant montre que Armin J’avais raison. Quand le saison 4 de « L’attaque des Titans», Eren est confortablement le personnage le plus puissant de la Île Paradis, gracieuseté de Attaquer le Titan et le Fondateur. Eren est également pleinement conscient de son importance pour Paradis et son soutien public écrasant.

Eren sauve Armin et c’est là qu’Armin réalise quelque chose (Photo: Crunchyroll)

Avec une telle puissance et influence, Eren décide de massacrer les innocents de Marley, recréant comment des Titans blindés et colossaux ont dévasté Shiganshina. Après être devenu plus fort en dévorant le Titan de Warhammer, Eren devient encore plus antagoniste, jette son coup de poing de Paradis et menace de détruire le monde entier s’il ne se soumet pas à sa volonté. Par conséquent, la philosophie pessimiste de Armin.

La citation de Armin est l’un des premiers moments de « L’attaque des TitansCe qui suggère que Eren il est destiné au mal. Après l’attaque de Shiganshina, un furieux Eren promet de mettre fin au Titans à tout prix, démontrant votre flexibilité morale dès le début de votre voyage. Pendant ce temps, l’utilisation d’images d’oiseaux par la série martèle le La recherche inlassable d’Eren pour la liberté, et annonce peut-être la conclusion de votre histoire.

Le destin a confirmé à Armin que le fort maîtrisera toujours le faible, ce qui est arrivé plus tard avec Eren (Photo: Crunchyroll)

Observer Armin En ce qui concerne la corruption du pouvoir, cela semble certainement prémonitoire avec le recul, mais si c’était intentionnel de la part de Hajime Isayama, est une autre affaire. Dans une interview précédente, Isayama a révélé comment sa fin originale de « L’attaque des Titans»Changé en réponse au succès du manga.

Comparer votre plan initial à un travail de Stephen King, Eren n’était pas nécessairement destiné à tourner mal quand « Shingeki no Kyojin« A commencé, ce qui signifie que le épisode 6 aurait pu venir trop tôt pour annoncer le grand tournant de la saison 4. Quoi qu’il en soit, c’est une coïncidence ou un plan intelligent pour démontrer le travail incroyable de son créateur.