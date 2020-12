Soul est un succès sur Disney +: comparé à Coco

Noël est venu avec un cadeau pour tous les utilisateurs de Disney +: la plateforme est lancée Soul, son nouveau film d’animation de Pixar. Le film qui met en avant les valeurs de communauté et de solidarité est déjà un succès à son lancement: les premières réactions sont toutes des éloges et ils la comparent même à Coco. De quoi s’agit-il?

« Un musicien qui a perdu sa passion pour la musique est transporté hors de son corps et doit retrouver son chemin avec l’aide d’une âme enfantine qui apprend sur elle-même », est le synopsis de la production qui a les doubles de Jamie Foxx, Tina Fey et Phylicia Rashad dans sa version originale.

Soul: réactions après la première du film Pixar

L’âme est le premier film Pixar à ne pas sortir en salles après que la pandémie de coronavirus ait empêché sa projection dans les théâtres. La nouvelle modalité a fonctionné parce que les premières réactions à sa durée de 100 minutes sont très favorables. En principe, la critique est très complémentaire: Rotten Tomatoes avait une cote d’approbation de 100%, tandis que Metacritic a obtenu 94 points sur 100.

aussi, Soul (2020) m’a complètement époustouflé et je recommande à tous ceux qui ne l’ont pas vu ou Coco (2017) de résoudre ce problème immédiatement. chefs-d’œuvre absolument incroyables, les deux – hopkin (@spiritwaves)

25 décembre 2020





Le caractère émotionnel du film signifie qu’il peut être apprécié aussi bien par les adultes que par les enfants et cela s’est reflété dans les commentaires sur les réseaux sociaux. « Un beau film avec un beau cœur. Ce qui aurait pu être éculé et sentimental est plutôt émouvant », était le ton des messages.

De plus, les fans ont admis que la cassette les faisait pleurer et là, ils ont trouvé une similitude avec Coco. Soul explore également le concept de La vie après la mort et il le fait avec optimisme. À la fois, Pour une partie des utilisateurs, c’est le meilleur film Pixar depuis le titre du Jour des Morts.