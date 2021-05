Annuler la culture Twitter était en feu ce matin après que les fans de Harry Styles aient découvert une vieille interview « Off Camera » avec sa petite amie actuelle, Olivia Wilde.

S’adressant à Sam Jones, Wilde a assimilé devenir réalisateur à sortir du placard.

L’actrice et cinéaste n’a pas expressément révélé comment elle identifiait sa propre sexualité, mais a souvent fait allusion à la perspective d’être bisexuelle ou pansexuelle. Elle a également joué des personnages bisexuels dans les émissions « House » et « The OC »

En 2019, Wilde, 37 ans, a réalisé son premier film, «Booksmart», un film plein d’esprit de passage à l’âge adulte mettant en vedette une lesbienne.

Pourquoi les fans de Harry Styles veulent-ils annuler Olivia Wilde?

Peu de temps après la sortie du film, Wilde a fait l’interview « Off Camera », dans laquelle elle a déclaré:

«Je me sens presque comme quelqu’un qui est sorti du placard. Il y a ce sentiment d’honnêteté à propos de ce que je veux vraiment faire, et c’est un niveau de confort qui vient d’être fidèle à soi-même que je n’ai pas ressenti depuis longtemps.

Les utilisateurs de Twitter ont inclus cela avec une citation hors contexte d’une autre interview que Wilde a faite après le divorce de son ex-mari, Tao Ruspoli.

Dans l’interview, elle dit qu’elle considérait «une sorte de relation lesbienne douce».

Compilé dans un tweet avec une légende appât et interrupteur, on pourrait potentiellement prendre ses citations hors de leur contexte et croire que ses déclarations étaient nuisibles.

Dans une interview de 2016 avec The Advocate, Wilde a révélé que les fans lesbiennes lui écriraient pour lui demander si elle acceptait de jouer des personnages bisexuels et si elle avait peur que cela nuise à sa carrière.

« D’autres personnes ont dit: » Si vous jouez toujours gay, les gens penseront que vous êtes gay. Vous devez être prudent. » Attention à quoi? Evolution? «

Elle a également élevé son fils, Otis (qui a maintenant 7 ans), et a déclaré qu’elle espérait que le temps qu’il grandisse, les étiquettes sexuelles ne signifieront plus rien.

La vérité est que personne n’a le droit de connaître les détails de la sexualité de quelqu’un.

Nous n’avons pas besoin de connaître ces détails personnels sur la vie d’Olivia Wilde pour comprendre qu’elle se considère comme une alliée.

Malgré cela, il y a un fossé entre les fans de Harry Styles et Olivia Wilde ainsi que la communauté LGBTQ + en particulier à cause du fait de prendre l’expression «sortir du placard» et de l’appliquer à sa profession.

Ceux contre Wilde affirment qu’elle banalise le processus de sortie en le comparant à quelque chose d’aussi simple qu’un changement de carrière et que cela invalide en tant que personne (vraisemblablement) hétéro qui ne comprend pas à quel point ce processus est une lutte. .

De l’autre côté de la fracture, les gens ne voient pas vraiment le problème.

Certains reconnaissent qu’elle pourrait très bien être queer et qu’elle est juste très heureuse de la réalisation qu’elle a faite dans sa carrière, peignant le processus de sortie comme un énorme soulagement.

Le verdict pour beaucoup sur Twitter est que tout cela a été commencé par Harry Styles « stans », déclenchant par inadvertance un débat sur la question de savoir si les étiquettes sexuelles ont vraiment une importance lorsqu’il s’agit de ces types de sujets sensibles, montrant le mal que les hypothèses peuvent faire.

Tout cela sort après des rumeurs selon lesquelles Harry Styles sortait maintenant avec la co-star de « The Policeman » Emma Corrin après que le chanteur ait été vu filmer une scène où ils s’embrassaient dans un baiser – des rumeurs qui ont été rapidement abattues par des sources proches de Wilde. que leur relation est toujours forte et que le PDA sur le plateau ne la dérange pas.

Cette tendance ne la dérangera probablement pas non plus puisqu’elle est actuellement à Londres, occupée à tourner son nouveau film, « Perfect », un biopic sur la gymnaste Kerri Strug.

