OnePlus Nord reçoit la mise à jour OxygenOS 10.5.7 avec une consommation d’énergie améliorée, une caméra macro et plus

Tendance FP08 sept. 2020 16:47:19 IST

OnePlus a déployé une autre mise à jour logicielle pour son OnePlus Nord (Critique) modèle. Le téléphone de milieu de gamme OnePlus, très populaire, est sorti il ​​y a seulement un mois et continue de recevoir des mises à jour.

Dans un message de forum publié dimanche, la société a déclaré que la mise à jour logicielle OxygenOS 10.5.7 bénéficierait d’un déploiement progressif. La mise à jour concerne la variante Inde et mondiale, tandis que la version de l’Union européenne devrait bientôt sortir. En Inde, la version est livrée avec le numéro de version 10.5.7.AC01DA. Pour le produit global, il s’agit de 10.5.7.AC01AA.

Aucune nouvelle fonctionnalité n’a été introduite lors de la mise à jour, mais certaines sections clés telles que l’alimentation, la caméra, l’affichage et la connectivité réseau ont été optimisées.

La mise à jour OxygenOS 10.5.7 a amélioré la consommation d’énergie générale du OnePlus Nord, tandis que l’étalonnage général de l’affichage a été corrigé.

Dans le secteur de la caméra, la stabilisation vidéo 4k 60 FPS de la caméra frontale a été améliorée. En outre, la mise à jour apporte une meilleure clarté d’image de l’objectif de la caméra macro. Sans entrer dans les détails, le journal des modifications de la mise à jour indique que la stabilité globale de la connexion Bluetooth a été corrigée maintenant. La mise à jour concernant le secteur des réseaux a pris la forme d’une amélioration de la stabilité des appels vocaux.

Comme la mise à jour est progressive, la société a mentionné que l’OTA n’atteindra immédiatement qu’un petit pourcentage d’utilisateurs. L’entreprise a promis de publier un déploiement plus large dans quelques jours. OnePlus a demandé aux utilisateurs de les informer de tout autre bogue dans l’appareil de l’entreprise sur ce site.

Lancé en Inde dans le cadre de la vente Amazon Prime Day les 6 et 7 août, OnePlus Nord est venu avec deux variantes de stockage: 8 Go et 12 Go de RAM tandis que l’option 8 Go était au prix de Rs 27 999, le plus grand périphérique de stockage était disponible pour Rs 29 999.

Il existe un autre modèle de RAM de 6 Go, qui devrait sortir en Inde le 11 septembre. Cela coûtera Rs 24 999 et aura 64 Go de stockage interne.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂