« Demon Slayer Mugen Train »: quel est le souffle solaire dans « Kimetsu no Yaiba »

« Tueur de démons: Kimetsu no Yaiba»A été caractérisé parce que ses épéistes utilisent diverses techniques de respiration pour lutter contre la menace des démons. Bien que chaque forme différente soit forte et unique en soi, Solar Breath est connu comme le style original.

Le combat de Tanjiro contre Rui nous donne notre premier aperçu de votre Danse Hinokami Kagura, qui en plus d’être l’une des scènes animées les plus magnifiquement animées de l’anime, est un moment assez important pour la série et les téléspectateurs.

Au début, cela semble être un rituel transmis à travers les générations de la famille des marchands de charbon Tanjiro comme une danse et une offrande à Hinokami, les Dieu du feu, qu’il a appris de son père et est maintenant à Tanjiro faites-en usage.

Pourtant les mourants Kyojuro rengoku, les Flamme Hashira, il dit Tanjiro que les livres de la maison de votre famille peuvent contenir des informations sur le Hinokami kagura. Jetons un coup d’œil à son histoire dans la série manga / anime.

QU’EST-CE QUE LE SOUFFLE SOLAIRE DANS «DEMON SLAYER»?

tueur de démons

le Hinokami kagura c’est un style de respiration que seule la famille connaît et enseigne Kamado. Il est transmis de parent en enfant à chaque génération avec les boucles d’oreilles hanafuda. La famille Kamado utilise le style de la respiration dans une cérémonie rituelle qui se pratique chaque nouvelle année.

C’est là que l’utilisateur du style de respiration offre au dieu du feu une danse du crépuscule à l’aube pour conjurer la maladie. La danse est composée de douze segments qui se répètent tout au long de la nuit. Le dernier utilisateur est Tanjiro Kamado, qui a appris la respiration de son père, Tanjuro Kamado.

Cependant, d’autres personnes peuvent l’apprendre si elles sont enseignées par un Kamado. Chez Rengoku, Tanjiro rencontrer le jeune frère de Flamme Hashira, Senjuro, et au père, Shinjuro. Cette réunion n’a pas été bien accueillie par Shinjuro qui, après avoir vu les boucles d’oreilles hanafuda de Tanjiro, suppose que vous pratiquez l’art de Respire le soleil, mais c’est un terme qui Tanjiro jamais écouté.

Rengoku Kyojuro est l’un des protagonistes de « Demon Slayer: Mugen Train » (Photo: Crunchyroll)

L’ancienne Flamme Hashira, agressive et angoissée, raconte-t-elle Tanjiro que toutes les autres formes de respiration ne sont que des imitations de la respiration solaire originelle. Sous l’impression que Tanjiro y a-t-il un complexe de supériorité en tant qu’utilisateur de Souffle de soleil, Shinjuro il ne veut rien avoir à faire avec le jeune homme Tueur de démons.

En espérant trouver des réponses Tanjiro Oui Senjuro ils trouvent le livre que vous avez mentionné Rengoku, mais il a été trop endommagé pour être lu. Même si Tanjiro n’apprend pas beaucoup de nouvelles informations, Senjuro puis lui envoie une lettre après avoir découvert que Hinokami kagura Il a 13 formes.

Tanjiro il le confirme enfin par lui-même et acquiert une meilleure compréhension de la respiration solaire après une série de rêves étranges, appelés souvenirs hérités, de son ancêtre Sumiyoshi. Dans ces souvenirs Tanjiro éprouve des événements de la vie de Sumiyoshi, un de ses ancêtres lointains, qui a parlé avec Yoriichi Tsugikuni.

Une adaptation animée de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba produite par le studio Ufotable est sortie le 6 avril 2019 et s’est terminée le 28 septembre de la même année. | Crédit: kimetsu.com / Netflix / Crunchyroll

Yoriichi était le créateur de Respiration du soleil et un épéiste légendaire de l’époque Sengoku. Quoi Tueur de démons, est reconnu comme le plus fort de l’histoire de l’organisation, combinant sa technique de respiration avec son Marque de tueur de démons et votre capacité à voir Monde transparent. Avec la combinaison de ces compétences et de son talent inhérent, Yoriichi défaite Muzan presque à eux seuls pendant leur combat.

Yoriichi est profondément blessé par son incapacité à tuer Muzan et il se voit comme un échec pour permettre au diable de continuer à faire du mal aux gens. Dans les souvenirs Tanjiro Regarder Yoriichi exécutant 12 des formations de souffle solaire, qui vous aident à perfectionner votre utilisation de la technique.

Grâce à Sumiyoshi que les mouvements sont transmis de génération en génération et sont finalement connus sous le nom de Hinokami kagura. Quoi Yoriichi n’avait pas d’héritiers, laisse à Sumiyoshi avec son exclusivité boucles d’oreilles hanafuda, qui sont finalement hérités par Tanjiro. Dans le temps depuis la mort de Yoriichi, Muzan et le démon de rang supérieur 1, Kokushibo, qui est aussi le frère jumeau de Yoriichi, ils ont tué quiconque connaissait la respiration solaire.

La suite de l’histoire a été adaptée au format film et s’appelait Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen, elle est sortie le 16 octobre 2020 au Japon, devenant ainsi le film le plus rentable de l’histoire de ce pays. | Crédit: kimetsu.com / Netflix / Crunchyroll

Bien qu’il existe encore des descendants d’utilisateurs de souffle solaire, Quoi Muichiro Tokito, les Brume Hashira, est la famille de Tanjiro qui a aidé à garder le style original vivant. Comme la bataille finale contre Muzan, Tanjiro réalise le lien entre la danse de sa famille et souffle solaire. Les mouvements spirituels de Yoriichi comme il exécutait les 12 formes qu’ils lui rappelaient Tanjiro quelque chose que son père a dit:

« Si vous apprenez à respirer correctement, Tanjiro, vous pouvez danser pour toujours. » Il se rend compte que les 12 formations peuvent être reliées par les formes « Danse » et « Danse des flammes », complétant ainsi un anneau qui lui permet d’enchaîner les attaques ensemble en continu. La combinaison réussie des 12 aboutit à la treizième forme, qui est essentielle dans la bataille décisive.