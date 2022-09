Qu’est-il arrivé à Chester, le chien de la famille Byers dans « Stranger Things »

En attendant la première du cinquième saison de « Stranger Things », Il est probable que beaucoup de ses fans soient revenus voir les précédents épisodes de la fiction à succès de Netflix. De cette façon, ils ont pu se souvenir de certains des chers personnages qui ont quitté la série.

En ce sens, ils ont peut-être identifié l’un des animaux de compagnie disparus des protagonistes. C’était un chien qui s’appelait chester et accompagné la famille Sera, lors de la première saison. Cependant, dans les tranches suivantes, l’animal a cessé d’apparaître dans la production.

Ce n’est qu’avec le temps que nous avons pu découvrir ce qui lui était vraiment arrivé. Par conséquent, ci-dessous, découvrez ce qui est arrivé à chesterle chien du famille byers dans la série de Netflix « Choses étranges ».

QUI ÉTAIT CHESTER DANS « STRANGER THINGS » ?

chester était l’animal de compagnie de Will Byer (Noah Schnapp) et sa famille dans la série. Il est apparu dès le premier chapitre de la production, lorsque le garçon a été poursuivi par le démogorgonet le chien a été montré en train d’aboyer après le monstre.

Plus tard, c’est lui qui a dit trémie (David Harbour) à propos de l’emplacement du hangar, le dernier endroit où il aurait été Sera avant d’être emmené à À l’envers. Donc, tout à fait, chester est apparu dans quatre chapitres de fiction.

Bien que l’on ne sache rien de lui au cours de la deuxième saison, dans la troisième, nous avons découvert quel était le véritable destin du chiot. Ceci, grâce aux déclarations de l’interprète qui donne vie à Sera.

Chester est apparu dans la première saison de « Stranger Things » (Photo : Netflix)

QU’EST-IL ARRIVÉ À CHESTER, LE CHIEN DE BYERS DANS « STRANGER THINGS » ?

Lors de l’événement « étranger avec”, avant la première du troisième opus, Noé Schnapp expliqué où se trouvait chester à la demande de ses fans : « Je pense qu’il est mort, n’est-ce pas ? Tu peux dire ça, je suppose. »a déclaré selon Comic Book.

De cette façon, la mort du chien a été mise en évidence dans « Choses étranges 3 », en montrant sa tombe. Bien que l’émission n’ait jamais expliqué les raisons de la mort de chestercela peut être dû aux problèmes que vous avez rencontrés David Harbour pour enregistrer avec le chien.

En 2016, l’artiste l’appelait le « le pire acteur » avec qui il avait travaillé, car il a dû quitter le plateau lorsque l’animal n’a pas coopéré pendant le tournage. Apparemment, l’équipe de production aurait voulu éviter ces désagréments en supprimant l’animal du script des épisodes suivants.

Selon des médias comme ScreenRantla douleur pour la mort de chester pourrait être l’un des déclencheurs de Sera être vulnérable sous le contrôle de voisine. Sans aucun doute, une probabilité viable, étant donné que ce sont les traumatismes qui vous placent en tant que victime potentielle du méchant.

Chester est décédé après son apparition dans la première saison de « Stranger Things » (Photo : Netflix)

COMMENT REGARDER « STRANGER THINGS » ?

Vous pouvez voir tous les chapitres de « choses étranges » à travers de Netflix. Actuellement, quatre saisons de la série télévisée sont sorties. Par conséquent, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire pour en profiter.