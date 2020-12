Shia LaBeouf était «  désespérée de faire ses preuves  » après avoir joué dans «  Transformers  »

Shia LaBeouf a été sous les yeux du public pendant la majeure partie de sa vie. Ayant été rendu célèbre en tant qu’enfant star, il s’est rapidement frayé un chemin dans le cinéma et a décroché des rôles dans des films à succès tels que Transformateurs.

Pourtant, malgré toute la renommée et le succès qui ont accompagné le Transformateurs franchise, LaBeouf ne se sentait pas validé en tant qu’acteur. Se tenir aux côtés des plus grands de l’industrie le rendait toujours peu sûr de lui, ce qui le poussait à développer des habitudes inhabituelles pour se préparer à ses rôles et renforcer sa confiance.

Shia LaBeouf n’était pas sûre d’elle en tant que jeune acteur

Shia LaBeouf et ses co-stars de «Transformers» | par Kevin Winter / Getty Images

LaBeouf a eu du mal à s’adapter à la renommée et au profil qu’il avait acquis après avoir joué dans le milliard de dollars Transformateurs la franchise. À son avis, les rôles l’avaient placé dans une boîte où il n’était pas pris au sérieux en tant qu’acteur. Il a partagé ses luttes contre l’insécurité lors d’une interview en 2019 avec MTV News.

«Si vous aviez parlé à cet enfant, j’avais 23, 24 ans», a déclaré LaBeouf. «J’étais un acteur effrayé qui pensait qu’il était putain. Le monde pensait que j’étais putain. C’était un peu comme: ‘Hé, c’est le Transformateurs gamin essayant d’être un vrai acteur ici.

Malgré son insécurité, LaBeouf a fait avancer sa carrière, déterminé à montrer qu’il avait un vrai talent.

«Donc, je luttais contre mon insécurité, je voulais désespérément faire mes preuves», a déclaré LaBeouf. «Je serais face à Mads Mikkelsen, ayant juste regardé Valhalla Rising, en pensant: ‘Je ne suis pas du tout pour cet homme.’ »

Il se sentait insignifiant en présence d’acteurs chevronnés

L’insécurité de LaBeouf n’a fait qu’augmenter au fur et à mesure qu’il gravissait les échelons du cinéma. Alors qu’il commençait à travailler sur plus de films et à rencontrer certains des acteurs les plus estimés d’Hollywood, il a eu du mal à trouver confiance en lui.

«C’est moi qui essaie de trouver ma confiance», a déclaré LaBeouf. «Pas même mes compétences, juste ma confiance. De la même manière que Même Stevens m’a donné une confiance devant l’objectif, quand vous êtes devant de vrais G, quand vous commencez à rencontrer les Michael Jordans, les gens que vous admirez. Gary Oldmans, Mads Mikkelsens, Tom Hardys, vous commencez à vous mettre en face de ces gens, l’insécurité lave comme une vague.

De l’avis de LaBeouf, tant qu’une personne créative n’aura pas confiance en elle-même, elle ne pourra jamais se tenir à côté d’un savant et se sentir digne.

«À moins d’avoir une réelle confiance en votre propre métier, vous ne pouvez pas rencontrer un Dieu en tant qu’humain», a déclaré LaBeouf. «Ils vont juste te manger. Alors tu dois trouver le Dieu en toi. Et j’ai réussi à atteindre un niveau de confiance qui me permet d’être d’accord avec presque tout le monde à ce stade, à l’exception de quelques noms que nous avons mentionnés.

Shia LaBeouf a fait des efforts considérables pour se préparer aux rôles

LaBeouf a été bien documenté pour aller au-delà des attentes pour se préparer à ses rôles. Il s’est rasé une dent pour son rôle dans Fureur et a eu de vrais tatouages ​​pour son rôle dans Le percepteur d’impôts, portant la méthode agissant à un tout autre niveau. Il a attribué son processus à son manque de formation officielle.

« Juste un jeune acteur essayant de trouver son chemin, non? » Dit LaBeouf. «Encore une fois, je ne suis jamais allé à Strasbourg, Stanislavski, rien. J’ai juste lu des histoires sur les personnes que j’aimais et j’ai essayé d’imiter ça.