Selena Quintanilla: ce qui est arrivé à AB Quintanilla, le frère aîné de la chanteuse

Selena Quintanilla, La reine du Tex Mex, était au sommet de sa carrière, était une femme d’affaires et avait une vie devant elle puisqu’elle n’avait que 23 ans. Mais le 31 mars 1995, tout a changé parce que Yolanda Saldivar cela lui a pris la vie d’une manière très brusque et lâche. Cela a certainement laissé la communauté latino-américaine dévastée et la blessure demeure à ce jour.

C’était 25 ans depuis que le chanteur a été assassiné et pour se souvenir de son héritage, des films et des séries sur sa vie ont été publiés. Cette liste vient d’être ajoutée à la production réalisée par Netflix, qui n’a pas été bien accueilli par la critique internationale, mais les fans ont été reconnaissants d’avoir une autre façon de se souvenir avec honneur de leur chanteur préféré.

Alors que la chaîne a seulement relâché la première moitié de la série limitée en deux parties, le public est intrigué par le parcours de la chanteuse, y compris les membres de sa famille qui ont été essentiels à son succès. Parmi ceux apparaissant dans l’émission est le frère aîné AB Quintanillaqui était l’ex bassiste du groupe musical de Selena.

Bien qu’il soit possible que beaucoup connaissent déjà le travail du frère de Selena, d’autant plus qu’il est crédité de chansons comme « Comme la fleur», Le programme ne voit que la vie de UN B dans la décennie de 1990, mais il est déjà adulte aujourd’hui. Qu’es ce qu’il se passe avec lui? C’est ce qu’il mentionne Marie Claire.

QU’EST-IL ARRIVÉ À AB QUINTANILLA, VIEUX FRÈRE DE SELENA?

AB Quintanilla a toujours soutenu les productions basées sur sa sœur (Photo: Instagram)

Après avoir construit sa crédibilité dans le L’industrie de la musique comme co-scénariste, producteur et bassiste de certains des célibataires les plus importants de Selena, comprenant « Comme la fleur » et « Amour interdit», A passé les décennies depuis sa mort à former et à jouer avec plusieurs groupes de cumbia-pop.

UN B Il a également collaboré avec de nombreux autres artistes, travaillant en tant que producteur pour des musiciens mexicains tels que Thalia, Alicia Villarreal et Cristian Castro, bien que la grande majorité se souvienne de lui surtout pour avoir créé le Les rois de Kumbia dans 1999. Plus tard, après une dispute avec un membre du groupe, il a formé Kumbia All Starz dans 2006.

AB Quintanilla avec les Kumbia Kings en 2000 (Photo: Getty)

Maintenant, AB a été mariée cinq fois au total. Son premier mariage a eu lieu en 1988, quand il s’est marié Evangelina almeida aux 24 ans. Après avoir divorcé avant la mort prématurée de sa sœur, il s’est marié Heather Grein dans 2002. Pour la nouvelle année de 2004, il avait déjà sa troisième femme, Brenda Ramírez.

De bonne heure 2010, il a épousé sa quatrième femme, Rikkie Leigh Robinson, mais le mariage a échoué 2016. Maintenant il a sa cinquième femme, Angelah O., avec qui il a épousé Septembre 2019 dans Las Vegas. Il semble espérer que cela restera, car il a récemment célébré le premier anniversaire du couple dans un joli post sur son compte. Instagram.

En tant que père de six garçons et de deux filles de diverses relations, Quintanilla semble être le genre de père protecteur avec eux et les présente rarement dans ses pages de réseaux sociaux. Cependant, il a publié un message d’amour sincère envers sa famille, y compris la photo de son fils aîné, Svani, et sa petite-fille Yvie.

Selon son compte Instagram, le frère de Selena suit avec enthousiasme le succès mondial du série biographique, pour lequel son père et sa sœur Suzette a servi de producteurs exécutifs, et il a toujours été en tête des charts Netflix dans plusieurs pays depuis son lancement le 4 décembre.

Christian Serratos dit que l’approche de la production de la famille a amélioré son travail. (Photo: courtoisie / Netflix).

Il a également noté dans Une entrevue plus tôt cette année que la série jetterait un regard beaucoup plus honnête sur les humbles débuts de la Famille Quintanilla que le film de 1997. « Cette série, remonte dans le temps, je parle, où j’ai dormi par terre pendant un an”, Il a dit, et a expliqué que, pendant un certain temps, sa famille partageait un espace d’une chambre et d’une salle de bain avec 13 personnes.

« J’ai regardé toute la série Selena sur Netflix jusqu’à ce matin”Il a écrit dans un article récent de Instagram. « Je tiens à féliciter personnellement tous ceux qui ont participé à la création de SELENA. Ils l’ont porté! J’aime!», A déclaré le musicien, alors que chaque jour suivant il publiait des images de la série se positionnant comme numéro 1 sur la plateforme.

AB Quintanilla est fier de « Selena: La série » en tant que numéro 1 sur Netflix (Photo: Instagram)

Christian Serratos donne vie à Selena Quintanilla: « Elle a brisé les barrières »

