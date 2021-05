Ariana Grande et Dalton Gomez se marient en cérémonie privée

Ariana Grande et Dalton Gomez se seraient mariés cinq mois seulement après s’être fiancés.

Ariana Grande et Dalton Gomez viennent de se marier lors d’une cérémonie de mariage privée avec seulement 20 personnes présentes.

Les fans d’Ariana Grande savent déjà que la jeune femme de 27 ans s’est fiancée à l’agent immobilier Dalton Gomez en décembre dernier. La chanteuse a partagé des nouvelles de ses fiançailles sur les réseaux sociaux avec la légende « pour toujours n puis certains ». Elle a également publié d’adorables photos d’elle et de Dalton célébrant leurs fiançailles tout en montrant sa superbe nouvelle bague en diamant.

Maintenant, TMZ rapporte qu’Ariana et Dalton viennent de se marier avec une cérémonie intime au domicile d’Ariana à Montecito, en Californie et que le représentant d’Ariana a confirmé la nouvelle à People.

Quand Ariana Grande et Dalton Gomez se sont-ils mariés?

Ariana Grande et Dalton Gomez se seraient mariés. Photo: @arianagrande via Instagram

Selon TMZ, le mariage a eu lieu chez Ariana pendant le week-end et «moins de 20 invités, y compris des membres de la famille des deux côtés», ont assisté à la cérémonie. La publication rapporte également qu’il n’y a pas eu de cérémonie traditionnelle et « c’était vraiment juste pour eux ». Le site Web rapporte également qu’il n’est pas clair si cela a été planifié ou si une décision impulsive a été prise.

Le représentant d’Ariana a depuis déclaré à People: « Ils se sont mariés. C’était minuscule et intime – moins de 20 personnes. La chambre était si heureuse et pleine d’amour. Le couple et les deux familles ne pouvaient pas être plus heureux. »

Depuis qu’Ariana, a confirmé publiquement pour la première fois qu’elle sortait avec Dalton dans sa vidéo « Stuck with U » en mai, elle a gardé la plupart des détails de sa relation privés. Cependant, les fans pensent qu’elle a écrit sur lui dans beaucoup d’entre elle Positions des chansons dont l’adorable et romantique ballade «pov».

Félicitations Ariana et Dalton!

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂