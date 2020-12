Destiny 2: Xur revient avec des friandises exotiques pour les vacances – Jade Rabbit en stock 12-18

Chaque semaine, dans Destiny 2, un certain voyageur retourne à un endroit prédéterminé afin de vendre des armes et des armures exclusives à tous les bons petits gardiens. Le voyageur en question s’appelle Xur, et parmi son butin se trouvent des exotiques qui ne sont vendus nulle part ailleurs.

Cette semaine, du 18 décembre à la prochaine réinitialisation hebdomadaire, Xur sera en train de traîner dans l’EDZ. Il peut être trouvé surplombant une zone de la carte connue sous le nom de Winding Cove. Vous devriez pouvoir le repérer assez facilement en recherchant un groupe d’autres gardiens autour de lui.

En plus de la foule habituelle d’armes et d’armures, Xur vend également quelques autres bricoles. L’un d’eux est un objet connu sous le nom d’engramme fatal qui se vend à 97 éclats légendaires. Cela en vaut la peine, cependant, car l’engramme est garanti de laisser tomber un objet exotique jusqu’alors non obtenu.

Ce week-end dans Destiny 2, vous pouvez trouver Xur sur Terre. Inventaire: La bobine Wardcliff, Graviton Forfeit, les remparts de Citan, Verity’s Brow. # Destiny2 #Xur #Emplacementhttps://t.co/5x8JZDhd8X – Xûr (@ XurDestiny2) 4 décembre 2020

L’arme que Xur a actuellement en stock s’appelle le fusil d’éclaireur Jade Rabbit. Le fusil est un de retour de destin et fait partie du jeu depuis l’extension Curse of Osiris. Alors que les fusils éclaireurs sont sans doute un type d’arme plus faible dans le jeu, cette arme est une option exceptionnelle pour tirer à distance.

L’avantage Fate of All Fools stipule: «Enchaînez les coups de corps pour gagner des dégâts supplémentaires lors de votre prochain tir de précision et renvoyer des munitions dans le chargeur.

Les chasseurs ont une bonne option cette semaine puisque Xur vend le casque Foetracer. Le casque est un bon exotique polyvalent qui est particulièrement utile pour les activités PvP. L’avantage Relentless Tracker marque les ennemis ciblés et inflige des dégâts accrus aux ennemis marqués à faible santé. Marquer les ennemis est extrêmement utile pour suivre les autres gardiens, mais l’est moins en PvE.

Les sorciers peuvent récupérer le casque de Felwinter cette semaine, qui est un casque très unique. L’avantage Warlock’s End provoque les attaques de mêlée Arc, Solaire et Void pour libérer une explosion d’énergie qui affaiblit les ennemis proches. Les finisseurs et tuer des ennemis plus puissants augmentent également cet effet, ce qui peut être utile en particulier dans les zones surpeuplées.

Enfin, les joueurs Titans peuvent attraper le morceau de poitrine de l’enceinte de la sévérité. L’avantage Spheromatik Trigger fonctionne également avec les derniers coups de mêlée Arc, Solar et Void pour créer une explosion. En tant que tel, son utilité est similaire au casque de Felwinter.

Cela résume les informations sur l’inventaire de Xur. Gardez à l’esprit que le vendeur ne restera que jusqu’à la prochaine réinitialisation hebdomadaire, vous avez donc jusqu’au 22 décembre pour lui rendre visite.