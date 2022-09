Qu’est-ce que la Danse des Dragons de « La Maison du Dragon »

L’un des plus grands succès récents de HBO Max est la série « Maison du Dragon ». La préquelle de « Game of Thrones » est devenue l’une des productions favoris des abonnés du service de streaming, grâce à son histoire intéressante et à la travail de ses acteurs.

Cette fiction se concentre sur les faits présentés dans le livre « Feu et sang » de George RR Martin. De cette façon, le danse des dragons Il a un rôle crucial dans le récit.

Voulez-vous en savoir plus? Ensuite, découvrez ce que Danse des dragons de la Série HBO Max « Maison du Dragon ». Découvrez, ainsi, l’explication de l’histoire de la guerre civile du Maison Targaryen.

QU’EST-CE QUE LA DANSE DES DRAGONS ?

D’après les travaux de George RR Martinla Danse des dragons est une guerre civile qui a éclaté entre diverses factions du Maison Targaryen. Cela a confronté les partisans de Rhaenyra Targaryen (appelés « Noirs ») et ceux de Aegon II Targaryen (appelés « Verts »). Le conflit doit son nom aux dragons si caractéristiques de la dynastie.

Bien que la princesse Rhaenyra Oui Haute tour d’Alicent étaient très proches, tout change quand ce dernier se marie Viserys I. Ainsi, croyant que son fils Aegon II doit être le successeur comme roi, Alicent soutient sa prétention au trône lorsque le monarque meurt.

Sa principale motivation est l’ambition pour sa progéniture. Cependant, elle considère également que les enfants de Rhaenyraqui était l’héritière, sont des bâtards indignes de la Couronne.

La Danse des dragons développé entre 129 et 131 après JC, a conduit à la fin du règne de la Targaryen à Westeros (Ouest) et peu de temps après la disparition des dragons. Il a également été mentionné dans la série « jeu des trônes« , lorsque Shireen Barathon J’ai lu un livre à ce sujet pendant la cinquième saison.

La Danse des Dragons était une guerre civile des Targaryen (Photo : HBO)

LES DEUX FACES DE LA DANSE DES DRAGONS

Les deux camps de cette guerre étaient différenciés par deux couleurs : le noir et le vert. Le premier a défendu les intérêts de la princesse Rhaenyra et celles de leurs enfants. Ce dernier, d’autre part, a soutenu la demande de Haute tour d’Alicent et leur progéniture.

Ces couleurs ont été définies lors des célébrations du cinquième anniversaire du mariage du Roi Viserys. Là bas, Alicent portait une robe verte, tandis que la princesse Rhaenyra Il en portait un noir et rouge. Depuis lors, ils sont devenus un symbole pour leurs partisans.

La faction « Blacks » comprend :

Princesse Rhaenyra Targaryen

Prince Démon Targaryen

Corlys Velaryon

Rhaenys Targaryen

Les enfants de Rhaenyra issus de son premier mariage : Jacaerys, Lucerys et Joffrey Velaryon

Enfants de son mariage avec Daemon : Aegon III et Viserys II

Parce qu’ils ont pris possession de pierre de dragon (Dragonstone), ils avaient plus de dragons que leurs adversaires.

La faction « Verts » comprend :

De plus, ils avaient le soutien des maisons les plus riches et les plus puissantes de Westeros.

Alicent Hightower en robe verte dans « La Maison du Dragon » (Photo : HBO)

QUI MEURT DANS LA DANSE DES DRAGONS ?

Après de nombreuses batailles, cette guerre fit périr une grande partie des dragons. Ils ont subi le même sort le prince Démon, Dame Rhaenysla reine Hélène et ses fils, AémondDaéronles trois fils de Rhaenyra de son premier mariage, entre autres.

Rhaenyra Targaryen a eu une fin triste qui a également été décrite dans un épisode de «jeu des trônes», intitulé «Et maintenant, sa garde est terminée « . Dans cette, Joffrey Barathéon montre à margary tyrell le tombeau de celle qui avait été l’héritière du Trône de fer et raconte comment fut son destin tragique.

« Elle a été tuée par son frère, ou plutôt son dragon. Il l’a mangé pendant que son fils regardait. Ce qu’il reste d’elle est enterré dans les cryptes ci-dessous», a exprimé le personnage. Le frère dont tu parles est Aegon II Targaryen et son dragon Feu solaire.

Après ces événements, Aegon II il n’arrête pas l’avancée de ses renforts du Nord, malgré les conseils de ses conseillers. Alors, ils ont décidé de l’empoisonner. Ainsi, l’un des fils de Démon et Rhaenyra est devenu le leader incontesté de Westeros.

Rhaenyra Targaryen a eu une mort terrible pendant la Danse des Dragons (Photo : HBO)

QUI EST LE MAÎTRE DERRIÈRE LA DANSE DES DRAGONS ?

A seulement dix ans, Aegon III il a été fait roi. Cependant, il a été gravement traumatisé par la guerre, la perte de sa famille et le fait d’avoir vu sa mère brûlée et dévorée par un dragon.

Il a régné pendant 26 ans, jusqu’à sa mort de consomption à l’âge de 36 ans. AlicentPour sa part, elle a passé les dernières années de sa vie confinée dans sa chambre et en proie à la douleur, car tous ses enfants sont morts. Sans aucun doute, un paysage sombre pour les survivants de la guerre.