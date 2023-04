Shazam ! Fury of the Gods devrait arriver en numérique quelques semaines seulement après sa sortie en salles

Warner Bros. Entertainment a annoncé que Shazam ! Fureur des Dieux sera disponible en early Premium Digital Ownership à partir du 7 avril. Par bande dessinée, le film, qui a été présenté en salles le 17 mars, sera disponible à la vente pour 24,99 € et à la location pour une période de 48 heures pour 19,99 € sur les plateformes numériques participantes. Pour les fans qui préfèrent les copies physiques, les versions 4K, Blu-ray et DVD sortiront le 23 mai.





Dans Shazam ! Fureur des Dieux, nous voyons Billy Batson (Asher Angel) et son alter ego, le super-héros Shazam (Zachary Levi), faire équipe avec ses frères et sœurs super-héros pour lutter contre la fille d’Atlas et d’autres ennemis redoutables. La version 4K comportera des commentaires audio du réalisateur David F. Sandberg. Les versions Premium Digital Ownership et Blu-ray du film contiendront une gamme de fonctionnalités spéciales. Ceux-ci incluent des featurettes telles que « SHAZAM! Faisons une suite », « The Rock of Eternity: Decked Out », « The Shazamily Reunion », « The Zac Effect », « The Sisterhood of the Daughters of Atlas » et « The Mythology de Shazam! ». Ces featurettes explorent différents aspects du film, de la mythologie derrière les personnages à la réalisation du film lui-même.

La sortie récente de Shazam ! Fureur des Dieux ne s’est pas déroulé comme prévu pour la franchise DC. Le film n’a pas réussi à faire sensation lors de son week-end d’ouverture et a subi un autre revers lorsque son deuxième week-end a vu une baisse de 68% des revenus au box-office. Cette performance décevante est un coup dur pour la franchise DC, qui a eu une série de films de super-héros qui n’ont pas répondu aux attentes du public. La performance terne de Shazam! Fury of the Gods a mis plus de pression sur le prochain film de DC, Le flash. Le film devrait sortir en salles plus tard cette année et a déjà suscité beaucoup d’enthousiasme parmi les fans de l’univers DC.

Ajoutant à la controverse entourant Shazam ! Fureur des Dieux, un article publié par The Wrap affirmait que Dwayne Johnson (Black Adam), avait rejeté une scène post-générique mettant en scène le personnage de Zachary Levi. L’article affirme également que Johnson a sapé Shazam en promouvant une confrontation entre Black Adam et Superman au lieu de promouvoir une bataille contre Shazam.

Bien que Zachary Levi n’ait pas explicitement blâmé Johnson pour les résultats décevants du film, sa publication sur les réseaux sociaux, qui comprenait une capture d’écran de l’article et la légende « La vérité vous rendra libre », a conduit les fans à spéculer qu’il pourrait y avoir des tensions entre les deux. acteurs. Que cela soit vrai, la controverse entourant le film et les résultats médiocres au box-office ont suscité des inquiétudes quant à l’avenir du Shazam la franchise. Reste à savoir si le studio continuera à investir dans la franchise ou s’il décidera de passer à d’autres projets.