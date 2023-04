Quelles premières sur Netflix, Prime Video, HBO Max et plus du 10 au 16 avril

Une nouvelle semaine est sur le point de commencer et le plateformes de streaming ils auront l’excuse parfaite pour renouveler le contenu de leurs catalogues. De cette façon, de 10 au 16 avrilles services d’abonnement intégreront des productions telles que La Merveilleuse Mme Maisel, Barry et Projet Renner. Passez en revue ci-dessous ce qui arrivera à Netflix, Prime Video, HBO Max et Disney+ pour ne rien rater.

+ Premières sur Netflix cette semaine

– Évasion des reines | Film

Date de sortie: 14 avril

Parcelle: Quatre amis – et leur poule domestique – partent pour le voyage qu’ils ont prévu depuis l’école. Sauront-ils esquiver les problèmes et trouver leur chemin ?

– Sept rois doivent mourir | Film

Date de sortie: 14 avril

Parcelle: Après la mort du roi Édouard, Uhtred de Bebbanburg s’aventure dans un royaume fracturé dans l’espoir d’unir enfin l’Angleterre.

-Queenmaker | Série

Date de sortie: 14 avril

Parcelle: Après une crise de conscience, une consultante décide de relancer la campagne politique d’une avocate des droits civiques et de faire tomber son ancienne entreprise.

+ Premières sur Prime Video cette semaine

– Valentin | Film

Date de sortie: 12 avril

Parcelle: Gonzalo, une ancienne superstar, fait face à plusieurs problèmes lorsque son démon apparaît sous le nom d’ego nommé Valentino. Gonzalo tente d’obtenir un rôle dans une série télévisée d’un célèbre producteur qui s’apprête à célébrer son mariage avec Carmen, une cardiologue qui lui vole le cœur. Ce que personne ne s’attend à ce que Valentino fasse une apparition pour tout gâcher.

– La Merveilleuse Mme Maisel (Saison 5) | Série

Date de sortie: 14 avril

Parcelle: Il est temps de dire au revoir à l’adorée Mme Maisel. Midge se rapproche de plus en plus du succès dont elle a toujours rêvé, seulement pour découvrir que même si elle est si proche, les choses semblent encore si loin. La dernière saison épique, hilarante et émouvante de cette série bien-aimée nous fera traverser le temps pour un adieu spectaculaire, avec le retour de visages familiers, dont Milo Ventimiglia et Kelly Bishop.

– Strong : L’oeil du sniper | Film

Date de sortie: 14 avril

Parcelle: Ce cyber-thriller d’action poursuit l’aventure commencée dans Fortress. Quelques semaines après l’assaut meurtrier sur Fortress Camp, Robert (Bruce Willis) entreprend un sauvetage audacieux pour sauver Sasha, la veuve de son vieil ennemi Balzary, mais il semble que Sasha ait ses propres plans sournois. Lorsqu’une nouvelle attaque éclate, Robert est confronté à un visage familier qu’il pensait ne plus jamais revoir.

+ Premières sur HBO Max cette semaine

– Un spectacle de croquis de Black Lady (Saison 4) | Série

Date de sortie: 14 avril

Parcelle: Il s’agit d’une série humoristique originale d’une demi-heure de HBO mettant en vedette un casting de quatre femmes afro-américaines et d’autres stars invitées jouant des dizaines de personnages dynamiques dans une réalité magique.

– Barry (Saison 4) | Série

Date de sortie: 16 avril

Parcelle: Barry, un tueur à gages déprimé, est engagé pour tuer un acteur en herbe. Lorsqu’il suit son objectif dans une classe de théâtre, Barry est attiré par le groupe et décide de changer de carrière. Mais le passé criminel ne le quittera pas.

+ Premières sur Disney+ cette semaine

– Tout va bien | Série

Date de sortie: 12 avril

Parcelle: Tout va bien est une comédie romantique écrite par Raphaël Montes, Rubel et Felipe Simas qui raconte l’histoire de Pedro, stagiaire dans une multinationale du disque qui rêve de vivre de la musique. Lorsque Pedro rencontre Ana, une artiste à la carrière musicale en pleine ascension avec qui elle réussit dans les réseaux et qui sait profiter de l’instant, le chemin du succès semble possible mais bientôt Pedro recevra une mission difficile de Toni, son patron , qui mettra en péril les décisions importantes de votre vie. Dans ce processus, Pedro repensera ses priorités et le vrai sens du succès.

– Projet Renner | Série

Date de sortie: 12 avril

Parcelle: Derrière le grand écran, Jeremy Renner est un constructeur chevronné passionné par l’achat et la conversion d’énormes véhicules grâce à ses relations dans la culture mondiale des constructeurs. Avec son meilleur ami et partenaire commercial, Rory Millikin, et une équipe de constructeurs d’étoiles, Renner parcourt le monde en transformant des véhicules à la retraite en emplois qui servent un objectif différent, comme transformer un bus de tournée en studio de musique mobile, un camion de livraison. dans une installation mobile de traitement de l’eau, une navette dans un centre de loisirs mobile et un autobus urbain dans un studio de danse mobile.

– Amphibia (Saison 3) | Série

Date de sortie: 12 avril

Parcelle: Anne et les Plantars sont transportés et piégés à Los Angeles, où Sprig, Polly et Hop Pop doivent naviguer dans les complexités de notre monde moderne sans révéler leurs identités d’amphibiens parlants. Pendant ce temps, Anne doit expliquer à ses parents ce qui se passe, protéger les Plantars des agents du gouvernement et empêcher d’une manière ou d’une autre le méchant roi Andrias d’envahir la Terre avec son armée mécanique.

