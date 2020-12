« The Mandalorian »: Pourquoi le sabre noir n’a-t-il pas pu traverser le Beskar?

L’un des moments les plus attendus par les fans de « The Mandalorian»A eu lieu lors de la finale de sa deuxième saison au moment où Din Djarin, à l’aide de son armure et d’un lasso beskar, il a pu affronter Moff Gideon dans un combat frénétique malgré le fait que le reste impérial avait en leur possession le «Darksaber», Arme légendaire d’origine Mandalorian.

La séquence de combat courte mais efficace pourrait être considérée comme un « Deus Ex machina»Par de nombreux adeptes de la série, puisqu’une explication directe n’est pas offerte sur les raisons pour lesquelles le beskar résiste aux attaques de l’une des armes les plus meurtrières de la galaxie, même si cela pourrait s’expliquer par l’origine commune des deux éléments de cet univers narratif. .

Rappelons-nous que le « Darksaber«Est une arme unique en son genre. Il a été créé par Tarre vizsla, le premier Mandalorian à faire partie de l’Ordre Jedi, devenant un élément précieux de l’histoire de cette ville. Après la mort de Vizsla, a été conservé dans le temple Jedi de Coruscant jusqu’à ce que les descendants de son créateur le revendiquent.

Pour des raisons pratiques, il ressemble à tout autre sabre laser, bien que sa forme et sa couleur le distinguent des autres, sans oublier qu’il a la particularité de refléter les émotions de son porteur, ce qui en fait une arme tout aussi redoutée que vénérée par le Les Mandaloriens, qui perçoivent le leader qui peut le gérer.

Il n’y a vraiment aucune explication officielle pourquoi Darksaber ne peut pas passer par le beskar, alliage métallique créé par les habitants de Mandalor, qui ont extrait ce métal précieux sur leur planète natale et leur lune Concodria, selon les « Légendes » de cet univers.

Suite à la montée de l’Empire et ce qui se révèle comme la destruction apparente de la planète Mandalor, Beskar est devenu un matériau très précieux pour ses propriétés et sa rareté, venant à être considéré comme une monnaie d’échange parmi les Mandaloriens à la traîne dans toute la galaxie. Cela n’a pas été canoniquement confirmé, mais le beskar pourrait résister aux attaques du Darksaber en raison de sa grande tolérance aux températures élevées.

« Les rebelles de Star Wars« Disposerait d’un » Pulse Arc Generator « , une arme créée par Troglodyte Sabine, qui était capable de détruire n’importe qui sous l’armure Mandalorian. Même une arme aussi puissante n’a pas pu la détruire.

Le canon n’a pas non plus donné beaucoup d’explications sur l’origine de ce matériau, à l’exception de sa perception comme un matériau honorable au même titre que le Darksaber, une arme qui représente l’union de deux clans qui, dans le passé, en sont venus à être perçus comme de puissants adversaires.