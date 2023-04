Pedro Pascal explique pourquoi il apparaît dans les publicités pour le jeu mobile Merge Mansion

En plus de jouer dans deux des émissions de télévision les plus populaires d’aujourd’hui, l’acteur Pedro Pascal peut également être vu dans de nouvelles publicités faisant la promotion du jeu mobile Fusionner le manoir. Pascal est présenté dans plusieurs publicités dans le rôle de Tim Rockford, un enquêteur chargé d’aller au fond d’un sombre Couteaux sortis– comme un mystère impliquant une famille dans un manoir. Il convient de noter que Pascal n’est pas dans le jeu réel, car Fusionner le manoir est un jeu de puzzle dans lequel les joueurs contrôlent la petite-fille du propriétaire du manoir. Les joueurs progressent dans le jeu en « fusionnant » différents objets pour rénover la maison.

Pascal a depuis expliqué pourquoi il était attiré par le Fusionner le manoir les publicités. Dans une nouvelle interview avec Insider, il note à quel point il aime l’aspect mystérieux des publicités tout en ajoutant qu’il aime le ton général sombre mais comique de Fusionner le manoir. Comme le dit l’acteur :

Pascal a également été attiré par la façon dont le tournage des publicités était très différent de la façon dont les choses se passent dans les émissions de télévision et les films. Parallèlement à cette incitation à faire quelque chose de nouveau, Pascal explique comment cela l’a également aidé à se remettre au jeu.

« Ce que j’aime, c’est que différentes opportunités continuent d’émerger et que le contenu continue d’émerger de tant de manières différentes. Et je suis introduit dans le monde du jeu d’une manière que les histoires sont aussi convaincantes pour ceux qui m’ont en quelque sorte eu et a retenu mon imagination en tant qu’enfant et en tant qu’adolescent et en tant que jeune adulte et maintenant. Mon passé est exemplaire de ne pas vouloir limiter les opportunités ou les expériences.