Les fans veulent le retour de « Spectacular Spider-Man »

Cela fait plus d’une décennie que «The Spectacular Spider-Man» a mis fin à son émission de deux saisons, mais les fans de la série animée attendent toujours le retour de la série. Maintenant, ils se sont tournés vers les médias sociaux pour faire campagne pour la renaissance de la série.

Avec la tendance «#SaveSpectacularSpiderMan», samedi sur Twitter, les fans ont partagé leurs choses préférées sur la série et plus encore, le tout dans le but de montrer votre soutien à la série et, peut-être, de montrer qu’il y a une demande pour plus.

En fait, ce n’est pas la première fois « #SaveSpectacularSpiderMan » C’est une tendance sur les réseaux sociaux. En janvier, hashtag était tendance dans un effort poussé par les fans pour montrer leur soutien à la série.

La série avait une troisième saison prévue, mais il a été annulé avant la production en raison de problèmes juridiques. Problèmes entre Disney et Sony Pictures Télévision: Pendant le déroulement de l’émission, Disney avait acheté Marvel mais Sony avait créé la série.

C’est la complexité de cette situation qui signifie probablement que cet effort des fans pour relancer la série est vain. Weisman a expliqué en décembre que la suite de la série n’allait pas se produire, notant que « je ne sais pas comment ça marche ».

Même comme ça les fans se sont fait entendre sur les réseaux sociaux Et ils espèrent un retour un jour