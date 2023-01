Où regarder les films Magic Mike avec Channing Tatum

diffusion

Il reste peu de temps pour la première de Magic Mike’s Last Dance et dans Spoiler, nous vous disons où voir les premiers films du personnage de Channing Tatum.

Magic Mike est une franchise qui raconte l’histoire d’une strip-teaseuse jouée par l’acteur populaire channing tatum que dans ces films il fait monter la température de ses admirateurs à chacune des séquences de danse et les fois où l’on peut voir cette idole hollywoodienne apparaître au premier plan sur grand écran donnant vie à un séducteur intarissable.

Le troisième film de la franchise sortira sous peu. La dernière danse de Magic Mike réalisé par le cinéaste Steven Söderbergh qui revient dans la saga après avoir réalisé le premier volet. Le nouveau film montre Mike voyageant à Londres avec une femme riche après une période financière difficile et avec un rêve à réaliser : monter un spectacle dans un théâtre renommé. Pouvez-vous y arriver?

Magic Mike est une franchise qui explore le monde des strip-teaseuses tandis que l’histoire de ce jeune homme qui a un talent naturel pour ces spectacles, ainsi qu’un physique privilégié, et de cet endroit parvient à attirer de nombreuses personnes qui sont prêtes à acheter le billet dans le cinéma pour découvrir de quoi parle cette histoire channing tatum.

+ Où regarder des films Magic Mike

Magic Mike

Mike, un jeune homme qui poursuit le rêve américain, exerce plusieurs métiers, mais celui qui lui rapporte le plus d’argent et de satisfaction est celui de strip-teaseur à Xquisite, un club de Tampa pour femmes dirigé par Dallas. Dans ce monde, Mike présente The Kid, un jeune homme qu’il vient de rencontrer. Là, The Kid va découvrir un métier où tout est alcool, belles femmes, sexe facile et argent rapide. Un monde addictif mais dangereux !

Vous pouvez le louer à Apple TV.

Magic Mike XXL

Après avoir brûlé toute la nuit avec ses amis décapants scandaleux, la star de Magic Mike devra évaluer s’il peut vivre éternellement en suivant ce style de vie. Choisir entre l’argent facile et changer complètement de métier, avec un peu plus de vêtements, est à nouveau un dilemme dans sa vie. Jusqu’à ce qu’elle soit complètement claire, son spectacle continue de rendre folles les femmes de tous âges, qui font la queue pour entrer dans sa boîte de nuit et se délecter de ses performances.

Vous pouvez le voir dans HBO Max ou le louer en Movistar Jouer, Jeu de Google, Apple TV Oui vidéo claire.

