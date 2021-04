Shang-Chi Funko Pop! Une fuite révèle les conceptions de personnages MCU et une grosse surprise

Les gammes de jouets semblent être la nouvelle référence pour les spoilers et les fuites de nos jours en ce qui concerne le monde des films de bandes dessinées, et maintenant, nous pouvons avoir la confirmation de l’implication d’un personnage très excitant dans Marvel’s Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Spoilers … éventuellement, à suivre. Une image nouvellement révélée de toute une série de Funko Pop! jouets montre qu’il y aura effectivement des dragons dans les débuts du MCU de Shang-Chi, avec un personnage nommé The Great Protector le confirmant apparemment.

Il y a eu des rumeurs concernant les dragons apparaissant dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux pendant un certain temps, avec une fuite de jouet précédente révélant un dragon qui respire l’eau, que de nombreux fans ont supposé être le méchant emblématique de Marvel Fin Fang Foom, un extraterrestre changeant de forme du monde de Kakaranthara avec des plans néfastes pour conquérir la Terre.

Alors que The Great Protector, vu ici pour la première fois en Funko Pop! jouet, ne semble pas avoir de base dans les pages de bandes dessinées Marvel, cela pourrait toujours être un autre personnage recevant un nom différent pour l’adaptation, ou en fait cela pourrait être Fin Fang Foom, bien qu’il soit traditionnellement représenté en vert plutôt qu’en rouge et blanc. Bien sûr, si vous ne le faites pas, n’hésitez pas à éduquer.

Vraiment, le fait que Shang-Chi et la légende des dix anneaux mettra en vedette des dragons, et introduira ainsi des dragons dans l’univers cinématographique Marvel, est assez excitant sans connaître l’identité de ladite bête mythique.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux apportera une foule d’éléments à la fois nouveaux et plus familiers au MCU. Le film présentera au public le super-héros Marvel nommé Shang-Chi, un personnage créé par l’écrivain Steve Englehart et l’artiste Jim Starlin au début des années 1970. Le personnage est souvent appelé le « Maître du Kung Fu », mais en fait Shang-Chi est compétent dans de nombreux styles de combat à la fois armé et non armé. Le personnage a ensuite acquis la capacité de conjurer d’innombrables doublons de lui-même, ce qui l’a conduit à rejoindre Les Vengeurs, mais si le film contiendra cette superpuissance est actuellement inconnu.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux a reçu un titre qui est vraiment un cadeau, car le film suivra Shang-Chi alors qu’il est entraîné dans l’organisation clandestine Ten Rings et est obligé de confronter le passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui. Les dix anneaux ont bien sûr été référencés à plusieurs reprises dans le MCU, notamment dans le Homme de fer série, et sont une organisation terroriste dirigée par The Mandarin, qui se consacre à détruire la paix mondiale par tous les moyens nécessaires. Sauf que maintenant, ils viennent porter des dragons.

Avec Simu Liu dans le rôle de Shang-Chi, Awkwafina dans le rôle de Katy et Tony Leung dans le rôle de Wenwu AKA The Mandarin Shang-Chi et la légende des dix anneaux est réalisé réalisé par Destin Daniel Cretton (Juste de la miséricorde) et devrait sortir aux États-Unis le 3 septembre 2021, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient grâce à Utilisateur de Twitter SCBR Mídias.

Sujets: Shang-Chi, Funko, Jouets