Emily Atack appelle l’homme qui a envoyé ses vils DM de harcèlement sexuel

Emily Atack a appelé un homme pour lui avoir envoyé des messages ignobles sur Instagram.

Partageant la photo avec ses histoires, Atack, 31 ans, a souligné l’heure à laquelle le message a été envoyé – 9 h 49 – en écrivant: « J’espère que vous avez amené vos enfants à l’école à l’heure au milieu de votre frénésie de harcèlement sexuel. »

Le message, qui comprend langage explicite et offensant, dit: « Je suis un papa sexy de 55 ans Emily à chaque fois que tu publies une photo mon cœur fond ta si belle pourrait juste s’allonger à côté de toi et caresser tes cheveux et t’embrasser toute la nuit pourquoi câliner ma femme ne fera pas ça plus [sic]. «

Un message plus tard, répondant aux histoires d’Atack, disait également: « Bébé, tu veux venir faire un trio avec moi et ma femme, elle veut me regarder te baiser fort pourquoi tu doigte et lèche la chatte de ma femme y il y aurait du sperme partout magnifique DM moi si intéressé xxxxx [sic]. «

Crédits: Emily Atack

L’année dernière, l’ancien Entre les deux star s’est ouverte sur le torrent d’abus qu’elle reçoit en ligne.

Lorsqu’on lui a demandé combien de messages sexuellement explicites elle reçoit, Emily a déclaré à UNILAD: « Je reçois, quotidiennement … oh, je veux dire, c’est des centaines, des centaines. Je reçois des centaines de messages. »

Atack a ensuite lu quelques messages graphiques qui lui avaient été envoyés par de parfaits inconnus.

Elle a dit: « Je ne l’ai jamais dit à haute voix, c’est assez intimidant de les dire devant la caméra, » avant de lire: « ‘Laisse papa te faire jouir comme la sale salope que tu es, laisse-moi t’imprégner, sale foutre putain. Je sais que tu es une sale salope de sperme **, je sais ce que tu aimes.‘ A lire : Matthew McConaughey réfléchit à son rôle dans un clip vidéo de Trisha Yearwood en 1992

« Oh, c’est intéressant. »Je suis papa de quatre enfants, pourquoi ne sois-tu pas méchant avec moi comme tu l’es toujours avec tout le monde et laisse ce mauvais papa foutre sur ton visage?‘ »

«J’ai travaillé l’autre jour, avant 10h du matin, j’avais vu trois pénis que je n’avais pas demandé à voir – trois coups de c ** k qui avaient été envoyés.

«Si j’étais sorti dans la rue pour prendre un café et que trois hommes m’avaient flashé en chemin, je serais en morceaux, je serais traumatisé.

« Mais honnêtement, il y a quelque chose à propos du moment où il est en ligne, et je déteste l’admettre, je m’y suis tellement habitué, je me dis simplement: ‘Oh, pour l’amour de merde, ah, mon Dieu, urgh. ‘

Crédit: UNILAD

«Et quand je reçois ces messages, je regarde toujours leur profil pour voir ce que – je suis intrigué de voir quel genre de personne ils seraient, quelle vie ils ont. Parfois, c’est complètement anonyme, pas de photo, et ils ont de toute évidence, vient de créer un compte pour dire toutes ces choses horribles à Dieu sait combien de pauvres femmes.

«Cela va des adolescents, aux hommes d’âge moyen, aux hommes vraiment âgés, aux hommes âgés et célibataires qui sont probablement désespérément seuls, et aux hommes plus âgés, mariés avec des enfants, et ils ont des filles sur leurs photos de profil.»

Emily a ajouté que le harcèlement lui avait fait peur de vivre seule.

« Ce qui est horrible à ce sujet, c’est que personne n’est là pour dire à la personne: » Oh! Ne fais pas ça, c’est horrible « », a-t-elle dit. A lire : Kanye West était sur le point de faire un jeu vidéo avec Nintendo