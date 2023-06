The Room de Tommy Wiseau revient en salles pour son 20e anniversaire ce mois-ci

Le plus grand film de tous les temps revient sur grand écran pour une célébration nationale de son 20e anniversaire. Le 27 juin 2003, Tommy Wiseau a créé son classique culte La chambreun film avec une production tout aussi intéressante que le film lui-même, inspirant le livre et le long métrage L’artiste du désastre. Deux décennies jour pour jour plus tard, La chambre sera projeté dans les cinémas participants à travers les États-Unis, avec l’aimable autorisation de Fathom Events.





« Salut les gars, c’est Tommy Wiseau, j’aimerais vous inviter à une célébration spéciale de La chambre« , dit Wiseau dans une bande-annonce spéciale pour la sortie anniversaire, vue ci-dessus. » J’espère que vous pourrez y arriver, profitez-en La chambre! »

Wiseau a écrit, réalisé et produit La chambre. Il joue également le rôle principal, aux côtés de Greg Sestero, Juliette Danielle, Philip Haldiman et Carolyn Minnott. Le film est un drame romantique sur un banquier nommé Johnny (Wiseau) dont le meilleur ami Mark (Sestero) a une liaison avec sa petite amie Lisa (Danielle), entraînant des conséquences tragiques. Malgré un sujet sérieux, le film a également été traité comme une comédie noire par ses fans qui sont divertis par le jeu d’acteur et le dialogue. Des projections spéciales ont eu lieu les années précédentes avec Wiseau assistant parfois en personne pour regarder le film et interagir avec les fans.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU





The Room est de retour dans les salles ce mois-ci

Wiseau-Films

La chambre la star Greg Sestero a écrit sur ses expériences de fabrication La chambre pour le livre L’artiste du désastre, co-écrit avec Tom Bissell et publié en 2013. Le livre a conduit à la production d’une adaptation de long métrage, sorti en 2017. Ce film mettait en vedette James Franco dans un rôle gagnant du Golden Globe en tant que Wiseau tandis que Dave Franco jouait Sestero. Le succès du film n’a fait qu’attirer davantage l’attention sur La chambre et rend son culte encore plus grand.

Comme l’héritage de La chambre perdure, il a également été révélé qu’une sorte de remake est en préparation, bien qu’il n’inclue aucune implication de Wiseau. Tu ferais mieux d’appeler Saul La star Bob Odenkirk a précédemment confirmé qu’il avait filmé un remake pour le film qui le présente dans le rôle du personnage de Wiseau. Le film a été réalisé au profit de la Fondation pour la recherche sur le sida.

« Je ne change pas les lignes, mais je les fais à ma manière, d’une manière qui, espérons-le, semble légitime et réelle », a déclaré Odenkirk à propos de son point de vue sur l’histoire. « Et je pense que j’ai réussi, et puis il y a des scènes que je ne pouvais tout simplement pas. Vous ne pouvez tout simplement pas les rendre légitimes. Je veux dire, ils sont fous. Les choses que les gens disent sont tellement folles ! »

Cela peut être amusant à regarder, mais pour de nombreux fans, il n’y aura jamais de dépassement du film original comme c’était le cas avec la distribution originale. La chambre écrans dans les salles le mardi 27 juin, pour son 20e anniversaire. Vous pouvez savoir où le film est projeté et acheter des billets sur FathomEvents.com.