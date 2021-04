Le studio londonien de Sony embauche pour une toute nouvelle adresse IP de nouvelle génération pour PS5

London Studio a été, ces dernières années, la première équipe de réalité virtuelle de Sony – mais il semble qu’elle s’éloigne temporairement de la technologie, si l’on en croit les offres d’emploi. Il n’y a aucune mention de PSVR du tout dans ses positions ouvertes, mais au lieu de cela, il existe de multiples références à une «toute nouvelle adresse IP de nouvelle génération» en développement pour PlayStation 5.

Les rôles incluent les artistes, les programmeurs graphiques et les animateurs – mais il existe également quelques références au multijoueur. « Nous sommes vraiment ravis d’ouvrir cette embauche pour un concepteur de gameplay en ligne expérimenté, car c’est un rôle d’une importance cruciale pour le nouveau projet PS5 sur lequel nous travaillons au London Studio », indique une liste.

Le message explique également qu ‘«en tant que studio propriétaire, nous avons décidé de produire des jeux qui montrent le potentiel excitant du dernier matériel PlayStation, il est donc important que vous soyez prêt à expérimenter et à travailler dans un territoire de conception inconnu». Cela nous semble passionnant – nous nous demandons ce que l’équipe prépare.

On a beaucoup parlé cette semaine de Sony se concentrant uniquement sur les superproductions, mais voici un indice qu’une de ses équipes phares a quelque chose d’original en préparation. Ayant travaillé sur des titres moins connus tels que EyePet et SingStar dans le passé, nous doutons que quiconque s’opposerait à l’équipe britannique qui s’attaque à un projet à plus grande échelle.