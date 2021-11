Lamb Ending Explained: Que s’est-il passé et y aura-t-il une suite?

Maintenant dans les salles, le film acclamé par la critique agneau suit un couple sans enfant dans la campagne islandaise alors qu’ils font un jour une découverte alarmante dans leur bergerie. Déjà hantée par la perte et le chagrin, María (interprétée par Noomi Rapace, dont les gens se souviennent peut-être sous le nom de Lisbeth du suédois Fille avec le tatouage de dragon adaptations cinématographiques) et Ingvar (Hilmir Snær Guðnason) trouvent bientôt le bonheur en accueillant dans la découverte : un nouveau-né hybride agneau-humain.

Même Pétur (Björn Hlynur Haraldsson), frère trouble-fête d’Ingvar, est charmé par l’enfant en lui rendant visite à la ferme. Mais les dons de la nature exigent des sacrifices – jusqu’où iront nos héros au nom de l’amour ?

Le premier long métrage frappant du réalisateur Valdimar Jóhannsson était déjà une sensation virale plus tôt cette année après la sortie de la bande-annonce d’A24, coupée sur « God Only Knows » des Beach Boys. Le film dramatique d’horreur islandais a gagné encore plus de buzz après sa sortie, une fois que nous avons pu faire l’expérience de ce troisième acte à couper le souffle qui se termine sur une note tragique tout en restant ambigu (peut-être exprès).

Regardons de plus près les derniers instants et voyons si cela laisse de la place pour un deuxième versement. Spoilers ci-dessous !

Que s’est-il passé à la fin ?

Même avant ses derniers instants étranges, agneau se déroule généralement sans que ses personnages en disent beaucoup. « Depuis le début, [co-writer] Sjón et moi avons décidé d’avoir le moins de dialogue possible », a récemment déclaré Jóhannsson à Variety. « Nous voulions faire autant que possible avec des images. Puisque nous voyons aussi les choses du point de vue des animaux, les gens commencent à lire dans le film et commencent à penser qu’ils savent ce que pensent les animaux, et à cause de cela, ils commencent à le faire avec les acteurs et à lire leur langage corporel, c’est donc ce que nous recherchions. »

Dans le troisième acte, l’intrigue déborde lorsque María escorte le frère d’Ingvar hors de leur ferme, laissant l’enfant hybride-agneau « Ada » et Ingvar encore plus vulnérables à une sorte d’entité mystérieuse à laquelle le film a déjà fait allusion – d’une certaine manière . Nous ne l’avons pas encore vu. Effectivement, alors que María est partie, Ingvar est abattu par l’entité, qui se révèle être un hybride bélier-humain équipé du propre fusil de chasse d’Ingvar. C’est intéressant de voir comment cette séquence est tournée, cependant – nous ne tirons pas réellement avec le fusil hybride adulte…

Quoi qu’il en soit, nous semblons enfin avoir rencontré le père biologique de l’enfant, qui a l’air tout sauf amical. Après tout, nous savons déjà que c’est lui qui a tué le chien aimant de la famille peu de temps avant cela. Dans les derniers instants d’Ingvar, il regarde Ada lui être enlevé par le « Ram Man » (comme l’appellent les cinéastes), AKA nature exigeant vengeance.

« Ma grand-mère disait toujours : ‘Ne provoque pas les elfes.’ Nous devons être respectueux envers toutes les créatures, même celles que nous ne voyons pas », a déclaré Rapace à Inverse. « J’ai toujours été conscient des choses qui ne sont pas là. Et si vous franchissez cette ligne et prenez quelque chose qui ne vous appartient pas, la nature ripostera. Ils vous vengeront et viendront après vous. »

Le dernier coup de agneau montre María sous le choc alors qu’elle erre dans la nature avant de se tourner vers la caméra et de fermer ses yeux remplis de larmes. Un moment surréaliste, sans aucun doute – n’était-ce qu’un rêve ? Après tout, comme Jóhannsson l’a mentionné dans une séance de questions-réponses après la projection à la Scandinavian House de New York, le Ram Man est en fait basé sur un de ses rêves. « Ce n’est pas une blague », a déclaré Jóhannsson lors de la séance de questions-réponses. « Il s’agissait d’énormes béliers mangeant des ours polaires. »

Nous devons donc nous demander : Ada, l’hybride agneau-humain était-elle réelle, ou simplement une manifestation du désir parental d’Ada ? « J’aime le garder ouvert, mais quand nous faisions le film, c’est totalement réel. [Ada] est totalement réel », a déclaré Jóhannsson à Variété. « Elle devait être pour le public. »

Potentiel pour une suite ?

Il y a une théorie de fans qui circule en ligne selon laquelle María est en fait enceinte à la fin du film, d’où la raison pour laquelle nous avons été témoins de sa scène d’amour plus tôt. On peut bien sûr affirmer que le but de la montrer en train d’embrasser son mari était de montrer à quel point le couple est maintenant dans un meilleur endroit. Quoi qu’il en soit, Jóhannsson qualifie la théorie de « brillante ».

Aller plus loin dans l’histoire avec une seconde agneau L’épisode attirerait certainement un public, que María soit ou non enceinte. « Nous en parlions, peut-être qu’il y aura un Lamb 2 où nous pourrions aller dans ce monde et rencontrer les créatures là-bas, et il y a une société là-bas », a déclaré le réalisateur dans son Variété entretien.

Il est sûr de dire que nous aimerions tous voir où le Ram Man emmène la petite Ada alors qu’ils quittent la ferme derrière eux. Et María les traquerait-elle pour se venger ? Sa réalisation et son acceptation ultime, alors que le film s’estompe, qu’Ada est partie (même si María n’a même pas vu l’homme-bélier emporter Ada) montre que María est peut-être prête pour un nouveau chapitre de sa vie – celui que nous ‘ J’adore voir dans un potentiel Agneau 2.

Une fois que nous aurons entendu des développements sur une suite potentielle, vous serez le premier à le savoir.