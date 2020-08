James Charles: dans sa maison à 7 million de dollars

Il y a même une cave à coke pour contenir toutes les bouteilles de pétillant de James.

Ok, nous devons admettre que lorsqu’il s’agit de maisons de célébrités, nous sommes tous assez curieux, non ? Lorsque Kim Kardashian a montré à tout le monde son évier défiant la gravité et son gigantesque réfrigérateur, l’Internet a fait un bond en avant. Pendant ce temps, le déménagement de Jeffree Star de la tristement célèbre chambre forte rose vers une résidence de 14,6 millions de dollars à Hidden Hills nous a mis sur la sellette. Aujourd’hui, James Charles a montré sa nouvelle maison après un mois de rénovations.

A seulement 21 ans, James a acheté un manoir de quatre chambres à Los Angeles et c’est vraiment incroyable. Il a en fait acheté la propriété en novembre 2019 pour 7 millions de dollars et a passé neuf mois à effectuer les rénovations.

James, qui a demandé l’aide de LeClair Decor pour concevoir sa maison, a complètement vidé l’endroit, en supprimant les six chambres à coucher d’origine pour créer une garde-robe et une salle d’essayage/TikTok (ce dont chaque génération a besoin, à confirmer), en transformant le sous-sol en un paradis pour les sœurs et en démolissant complètement l’escalier. Mais le travail en valait la peine à la fin, comme il l’a montré sur sa chaîne YouTube.

Au rez-de-chaussée, on trouve un salon formel avec une cheminée en marbre et un énorme piano à queue Yamaha, une salle à manger formelle à peine utilisée, une cuisine super glamour avec DEUX îlots, une chambre d’amis à l’ambiance de plage, un bureau et un salon informel avec un canapé en forme de nuage. James s’est tenu à des tons neutres dans toute sa maison et a orné ses murs de ses propres photos prises lors d’un voyage en Afrique du Sud.

À l’étage, il y a beaucoup de miroirs, une buanderie avec deux machines à laver et des sèche-linge, deux chambres avec salle de bain pour les droitiers de James, Louis Gargiula et Trevor Garcia, et bien sûr la chambre principale de James.

La chambre de James est très lumineuse et aérée, avec un gigantesque lit à baldaquin et un mini-frigo qui donne sur un patio. Il dispose également d’une énorme salle de bains qui est probablement de la taille d’un appartement pour la plupart des gens. Il a même deux placards de maître – un pour les tenues décontractées et un autre pour ses tenues plus glamour de type Coachella. Qui aurait cru que des mecs sans cul prenaient autant de place ?

À l’extérieur, le jardin dispose d’une piscine, d’un jacuzzi, d’un trampoline intégré et d’un panier de basket-ball. Il y a aussi ce mystérieux sous-sol, que James a surnommé le “QG des sœurs”. Malheureusement, nous ne pourrons pas encore voir ce qui se cache en bas ou dans le jardin. James a annoncé que la deuxième partie de la visite se déroulera bientôt, qui permettra d’approfondir les détails du jardin et de l’ensemble du sous-sol aménagé.