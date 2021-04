Shadow and Bone: tous les pouvoirs de Grisha expliqués

Des Heartrenders et des Squallers aux capacités d’Alina’s Sun Summoner et The Darkling’s Shadow Summoner, voici tous les pouvoirs de Grisha dans Shadow and Bone.

Ombre et os est enfin arrivé sur Netflix et tout à coup, nous souhaitons tous avoir des pouvoirs de Grisha comme Alina Starkov de Jessie Mei Li, l’invocatrice du soleil.

Alors que les fans de la série de romans originaux de Leigh Bardugo auront déjà une compréhension approfondie du Grisha et de leurs pouvoirs, les nouveaux venus dans l’adaptation Netflix ont beaucoup à rattraper.

Les Grisha sont la deuxième armée de Ravka, et se composent de personnes puissantes qui ont chacune des capacités différentes relatives à la matière physique, au corps humain et aux éléments. Tous apparaissent partout Ombre et os et jouez dans le scénario de différentes manières.

Voici votre explication sur ce que chacun d’eux fait et comment les identifier dans l’émission en fonction de la couleur de leurs keftas.

LIRE LA SUITE: Shadow and Bone saison 2: date de sortie, distribution, spoilers, bande-annonce et actualités

Shadow and Bone: les pouvoirs de Grisha expliqués. Image: Netflix

Quels sont les principaux pouvoirs de Grisha?

Les Grisha appartiennent à trois ordres différents; Corporalki, Etherealki et Materialki.

le Corporalki les pouvoirs concernent les affaires de l’organisme. Ils portent les keftas rouges sur Ombre et os, avec des broderies de couleurs différentes en fonction de leurs capacités.

– Guérisseurs: peuvent guérir les blessures et réparer les os cassés.

– Tailleurs: peuvent changer et améliorer l’apparence physique des gens. Genya Safin est un tailleur qualifié.

– Heartrenders: peuvent causer de graves dommages en endommageant l’organe interne d’une personne, en expulsant l’air de ses poumons ou même en ralentissant son pouls et son processus de guérison. Nina Zenik ainsi que les soldats Feydor et Ivan sont tous des Heartrenders très puissants.

Shadow and Bone: les pouvoirs de Heartrender Grisha expliqués. Image: Netflix

le Etherealki’s les pouvoirs concernent la convocation des éléments. Ils portent des keftas bleus sur Ombre et os, avec des broderies de couleurs différentes en fonction de leurs capacités.

– Squallers: peut manipuler le vent. Zoya est un puissant Squaller et est capable de déplacer des skiff dans le Shadow Fold.

– Inferni: peut manipuler le feu. L’ami d’Alina, Marie, est un Inferni.

– Tidemakers: Peut manipuler l’eau. Nadia, l’amie d’Alina, est une Tidemaker.

Alina Starkov et le général Kirigan tombent également dans l’ordre Etherealki car ils peuvent invoquer le soleil et l’ombre, respectivement. Baghra est également un invocateur des ombres. Les Darkling et Baghra portent des keftas noirs.

Shadow and Bone: les pouvoirs de Squaller Grisha expliqués. Image: Netflix

le Materialki’s les pouvoirs concernent la manipulation de matières physiques et chimiques. Ils portent des keftas violets, avec des broderies de couleurs différentes en fonction de leurs capacités.

– Durasts: peut manipuler des matières solides comme le verre, les métaux, le bois et la pierre. Ils peuvent également modifier l’état d’un objet et déplacer des objets sans les toucher. David Kostyk est un Durast qualifié.

– Alkemi: peut créer des poisons et des poudres explosives.

LIRE LA SUITE: 10 meilleures émissions de télévision à venir sur les services de streaming en mai

Shadow and Bone: Explication des pouvoirs de Durast Grisha. Image: Netflix

Les pouvoirs d’Alina Starkov expliqués: Qu’est-ce qu’un Sun Summoner?

Alina Starkov est une invocatrice du soleil, qui est la Grisha la plus rare et la plus puissante qui ait jamais existé. Les invocateurs solaires sont capables d’invoquer et de plier la lumière, et c’est le seul pouvoir capable de détruire l’ombre et de se battre contre The Shadow Fold. Alina peut également invoquer la chaleur du soleil.

Les enfants de Ravka sont testés à un jeune âge pour les pouvoirs de Grisha, mais Alina a réussi à mentir pendant son test et à supprimer ses pouvoirs tout au long de son enfance afin qu’elle ne soit pas séparée de Mal. En conséquence, elle ne découvre qu’elle est Grisha que jusqu’à ce qu’elle soit beaucoup plus âgée.

Lors d’une traversée presque mortelle du Shadow Fold, Alina découvre qu’elle est capable d’invoquer la lumière et est ensuite entraînée par Baghra pour renforcer et exploiter ses pouvoirs.

Shadow and Bone: explication des pouvoirs de l’invocateur du soleil Grisha. Image: Netflix

Les pouvoirs du Darkling expliqués: Qu’est-ce qu’un Shadow Summoner?

Les pouvoirs du général Kirigan, alias The Darkling, sont à l’opposé de ceux d’Alina Starkov. Le Darkling est un Grisha puissant qui est capable d’invoquer l’ombre et l’obscurité. Il utilise ses pouvoirs comme une arme.

Le Darkling est également capable d’utiliser ses pouvoirs dans une attaque appelée Cut, qui est une capacité mortelle à transformer ses ombres en une arme semblable à un couteau qui tranche le corps d’un ennemi.

Shadow and Bone: Shadow Summoner Grisha power expliqué. Image: Netflix

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂