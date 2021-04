Henry Cavill est Omni-Man dans le Fan Art Invincible de BossLogic

Henry Cavill garde sa moustache en tant qu’Omni-Man dans un nouveau Invincible fan art par BossLogic. Première le mois dernier sur Amazon Prime Video, Invincible s’est avéré être un succès auprès des fans à la fin de sa première saison. Peu de temps avant la diffusion de la finale de la saison, Amazon a annoncé que la série avait été renouvelée pour deux autres saisons.

Créée par Robert Kirkman, la série suit Mark Grayson (Steven Yeun) dans le rôle de Mark Grayson, un adolescent qui découvre que son père, Nolan (JK Simmons), est Omni-Man, le super-héros le plus puissant de la planète. Alors que Mark commence à développer ses propres pouvoirs, il devient le super-héros recrue Invincible, dans l’espoir de suivre les traces de son père. Malheureusement, Mark a beaucoup à apprendre sur son père, comme le maniaque violent caché derrière le gadget « super-héros ».

Contrairement à Superman, Omni-Man brandit une lourde moustache. Avec son look rappelant à BossLogic la moustache retirée numériquement de la Justice League d’Henry Cavill, BossLogic a vu une bonne occasion de présenter Cavill comme Omni-Man dans son dernier fan art. Bien qu’une moustache similaire ne semble tout simplement pas parfaite sur Superman, elle fonctionne très bien pour un Omni-Man en direct, car Cavill fait un Nolan convaincant dans l’œuvre d’art. Vous pouvez le consulter ci-dessous.

«J’ai trouvé une utilisation pour la moustache», écrit l’artiste numérique dans la légende.

De nombreux fans de DC sauront qu’il y a une légende célèbre de Cavill ramenée pour Ligue de justice reshoots par Joss Whedon après que Zack Snyder ait quitté le projet. Parce que Henry Cavill jouait un personnage moustachu dans Mission: Impossible – Fallout, il était incapable de se raser les poils du visage. Au fil de l’histoire, le correctif consistait à utiliser CGI pour supprimer numériquement les moustaches de Cavill de chaque prise de vue. Les images originales n’ont jamais été publiées, mais une vidéo virale récente ajoute la cachette à Ligue de justice pour montrer à quoi cela aurait pu ressembler.

Il y a une chance que Cavill ait fini de jouer à Clark Kent dans le DCEU. Après des années de rumeurs selon lesquelles il en avait fini avec le super-héros, il a été récemment rapporté que Ta-Nehisi Coates écrirait un Superman redémarrer pour Warner Bros. avec une nouvelle interprétation du personnage. Même s’il est dehors en tant que Superman, certains fans veulent le voir rester dans le genre des super-héros en passant au MCU en tant que Hercules. Actuellement, Cavill joue le rôle de Geralt of Rivia dans la populaire série Netflix Le sorceleur, qui débutera sa deuxième saison plus tard cette année.

Invincible est basé sur la série de bandes dessinées Skybound / Image de Robert Kirkman, Cory Walker et Ryan Ottley. La deuxième plus longue série en cours de Kirkman derrière Les morts qui marchent, les Invincible les bandes dessinées ont mis fin à leur course en 2018 après 15 ans. En plus de la série animée, Kirkman a déclaré qu’une version de film était également en développement avec Seth Rogen et Evan Goldberg attachés.

La première saison de Invincible est maintenant diffusé dans son intégralité sur Amazon Prime Video. Une date de sortie n’a pas encore été fixée pour la saison 2, mais il est bon de savoir que deux autres saisons sont en route. Le fan art de Cavill en tant qu’Omni-Man a été conçu par BossLogic.

Sujets: Invincible, Amazon Prime, Streaming