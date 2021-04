Oui, fans de ‘SVU’! Après plus de 20 ans, Stabler a dit * ces * 3 mots à Benson

Les fans de « Law & Order: SVU » ont pu entendre trois mots critiques que certains attendent depuis des décennies d’entendre entre les anciens partenaires détective Elliot Stabler et Olivia Benson.

« Je vous aime. »

Toute la famille était présente pour l’intervention, y compris Benson (Mariska Hargitay). @lawandordertv / Twitter

Oui, après plus de 22 ans à se connaître, Stabler est sorti et l’a dit en lui parlant jeudi sur « L&O: Organized Crime ». Benson, joué par Mariska Hargitay, et Stabler, joué par Christopher Meloni, ont été jumelés pour la première fois sur « SVU » lorsque la série a été créée en 1999.

Cela dit, ce n’était pas exactement un romantique réglage quand c’est arrivé. Pour ceux qui ne font que rattraper leur retard, voici la scène, que l’émission a tweetée immédiatement après la fin de l’épisode:

« Ce n’est pas une conversation facile pour Stabler », lisez le tweet, accompagné de la vidéo.

Bon, revenons un peu en arrière: la fille de Stabler, Kathleen, avait demandé à Benson d’être sur place pour une intervention avec son père, qui est également un nouveau veuf. Elle a souligné que tous ses enfants seraient là et a dit à Benson: « Cela ne fonctionnera que si vous en faites partie. »

Stabler, comme les fans le savent, n’a jamais été le plus … enfin, stable de personnages, et depuis son retour à New York pour travailler dans l’unité du crime organisé à la suite de la mort de sa femme, il a été encore plus nerveux. En seulement quelques épisodes, il a été sérieusement battu, agressé tout le monde autour de lui, a gardé des secrets, a dit à Benson de reculer complètement, et dans l’épisode de jeudi, il était tellement distrait qu’il a causé un accident de voiture, avec son jeune fils dans la voiture. . (Tout le monde allait bien.)

On dirait qu’une intervention était absolument nécessaire.

Est-ce le visage d’un homme amoureux (Christopher Meloni, Stabler)? @lawandordertv / Twitter

Mais alors vint que scène. Pris au dépourvu, Stabler a d’abord semblé un peu conciliant, puis est devenu nerveux, puis s’est caché derrière le mode «parler à mon officier supérieur» lorsque Benson s’est levé pour lui faire savoir que tout le monde était concerné. Il jetait tout là-bas pour qu’ils le laissent tranquille.

Et puis vint: «Je t’aime». Dit, paraît-il, à son ex-partenaire, confident et ami depuis des décennies.

Benson (Hargitay) ne sait pas quoi faire de ces informations. @lawandordertv / Twitter

Le battement sur le visage de Benson – perplexe, la plupart du temps, mais ne cachant pas exactement les mots – était inestimable.

Les fans, sans surprise, sont allés à la banane:

Mon cerveau ne peut pas traiter ce qui vient de se passer. OMG. 22 ANS. – Tony Stark et Maria Hill Love Bot ミ ☆ (@starksgoatee) 23 avril 2021

J’ai attendu 22 ans pour l’entendre dire ça !! – Missy Doehne (@wagneriandiva) 23 avril 2021

IL AIME ELLE TOUT LE MONDE FERMÉ RIEN D’AUTRE N’IMPORTE – Jules (@bxnslxrs) 23 avril 2021

Mais ensuite Stabler a réagi, semblant entendre ce qu’il avait dit, et a suivi en secouant la tête, en déchirant et en ajoutant: « Je vous aime tous … Je ne pense pas que je peux faire ça. » Et après un peu plus de discussion, il les a tous blâmés d’être un « poids » qui le tirait vers le bas … et il l’a fait sortir de là.

Ce n’est pas tout ce que nous avons appris sur Stabler et Benson jeudi; il a laissé des messages à plusieurs reprises sur son téléphone et elle ne semblait pas vouloir décrocher. Mais n’était-ce pas vraiment un aveu de amor? Ces deux personnes sont-elles sur le point de tomber dans une romance?

Meloni et Benson sur « Law and Order: SVU » en 1999. Jessica Burstein / NBC

Les histoires d’amour entre les personnages du verso « L&O » ne sont pas inconnues; sur le vaisseau mère Claire Kincaid et Jack McCoy se sont engagés dans un couple presque entièrement hors caméra pendant des années. Mais cela ne fait généralement pas partie de l’ADN de la série de laisser les choses devenir trop instables même entre ses pistes. Alors … nous allons devoir considérer cela comme une attente et voir une action pour le moment.

Pas que les grands fans n’espèrent pas! Même Hargitay a retweeté cette incroyable compilation d’images mettant en vedette Stabler et Benson au fil des ans:

Le hashtag se lisait simplement: #elliotlovesolivia.

Et peu importe comment la série décide de faire évoluer les choses, nous l’aurons toujours.

