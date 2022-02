Starz développe une série préquelle Outlander

Il semble que nous obtiendrons beaucoup plus de la série Outlander, car une nouvelle émission préquelle est en préparation chez Starz. Tel que rapporté par The Hollywood Reporter, Étranger Le producteur exécutif et showrunner Matthew B. Roberts est attaché à l’écriture et à la production exécutive de la préquelle. Roberts a actuellement un accord global chez Sony. Il semble qu’une salle d’écrivains soit en cours de création avec une date cible pour commencer dans les semaines à venir.

Étranger a été un énorme succès sur le réseau, et de nombreux fans attendent depuis un certain temps plus d’informations sur la saison à venir et les retombées potentielles. Maintenant, il semble que Starz soit prêt à étendre le Étranger univers.

FILM VIDÉO DU JOUR

La préquelle d’Outlander suivra-t-elle la même histoire ?





Images Sony

Étranger est basé sur la série de romans en cours du même nom de Diana Gabaldon. Gabaldon a récemment taquiné sur les réseaux sociaux qu’elle travaillait toujours sur un roman préquel sur Ellen MacKenzie et Brian Fraser, les parents du Étranger personnage principal Jamie Fraser. Gabaldon a également publié la nouvelle préquelle Virgins en 2013 dans le cadre de l’anthologie Dangerous Women. Cette histoire se concentrait sur un jeune Jamie Fraser et Ian Murray dans les années 1740 en France. Bien que nous n’ayons aucun mot officiel, la nouvelle série préquelle pourrait se concentrer là-dessus. Cependant, pour le moment, ce ne sont que des spéculations. En ce qui concerne le casting pour la préquelle, c’est également dans l’air en ce moment.

Ronald D. Moore, qui a développé Étranger pour la télévision, sera également producteur exécutif avec Maril Davis sous leur bannière Tall Ship Productions. Comme avec Étranger Sony Pictures Television sera le studio. La nouvelle passionnante de la préquelle est arrivée juste au moment où la saison 6 de Étranger devrait arriver à Starz le 6 mars 2022. Nous savons également qu’une saison 7 est déjà éclairée. La production de la saison 6 a été retardée en raison de la pandémie de COVID-19, qui a repoussé la date de première sur un an. La saison à venir est basée sur Étranger livre « A Breath of Snow and Ashes », la saison comptera huit épisodes. En ce qui concerne la saison 7, elle sera basée sur « An Echo in the Bone » et se composera de 16 épisodes.

Voir un spin-off n’est pas une surprise car Étranger reste l’une des émissions les plus populaires du câble premium. Étranger le producteur exécutif Ron Moore a fait allusion aux retombées potentielles de la série principale dans une interview sur Le journaliste hollywoodien Top 5 des téléviseurs podcast en février 2021 : « Je suis très optimiste à ce sujet », a-t-il déclaré. « Je suis d’accord que j’aurais été heureux de voir [spinoffs] arriver plus tôt que cela, mais tout arrive en son temps. Lorsque Starz et Sony ont été contactés, les deux représentants ont refusé de commenter. En attendant, vous pouvez rattraper toutes les saisons passées sur Netlfix ou Starz alors que nous approchons de la date de première de la saison 6 le 6 mars.





Outlander Star Sam Heughan veut un autre James Bond écossais, de préférence lui-même La star d’Outlander, Sam Heughan, pense qu’il est temps de lancer à nouveau un Scottish Bond, de préférence lui-même.

Lire la suite





A propos de l’auteur