Critique: Judgment (PS5) – Un thriller policier vraiment captivant et l’un des meilleurs jeux de Yakuza

Nous avons adoré Judgment sur PlayStation 4, mais au fil du temps, notre appréciation de cette retombée de Yakuza n’a fait que grandir. Après réflexion, nous pensons en fait que notre critique Judgment PS4 était un peu hors de propos, et après avoir joué au remaster du jeu sur PS5, nous sommes pleinement convaincus qu’il s’agit, haut la main, de l’un des meilleurs jeux de style Yakuza qui rapporte de l’argent. pouvoir acheter.

Pour les non-initiés, Judgment vous glisse dans la veste en cuir du détective privé Takayuki Yagami. Ancien avocat de la défense dont la carrière s’est effondrée il y a trois ans, Yagami passe ses journées à travailler dans un petit bureau à Kamurocho – le cadre principal de la plupart des titres de Yakuza. Cependant, en dehors de la toile de fond et de son gameplay d’action RPG, Judgment n’a rien à voir avec la série principale de SEGA. Il n’y a aucun personnage ou scénario de retour, ce qui fait de Judgment un point de départ presque parfait si vous êtes nouveau à Yakuza en général.

Le jugement est structuré autour des affaires. Les cas principaux traitent de l’histoire de base du jeu, présentant une riche distribution de personnages brillants et une cargaison absolue de rebondissements. Pendant ce temps, les valises secondaires sont essentiellement des quêtes secondaires, vous donnant une bonne excuse pour explorer la ville et rencontrer ses habitants excentriques. À la mode classique de Yakuza, l’intrigue centrale traite de nombreux thèmes matures et est captivante du début à la fin. En revanche, les histoires parallèles sont généralement assez comiques ou complètement ridicules. C’est un exercice d’équilibre délicat, mais Judgment réussit extrêmement bien.

La structure au cas par cas de Judgment lui donne une sensation presque épisodique, et c’est en partie pourquoi l’intrigue est si engageante. Il est lent à vraiment démarrer, et cela serpente de temps en temps – encore une fois, à la mode classique de Yakuza – mais à la fin, vous aurez été entraîné par une mutilation émotionnelle. En termes de cohésion narrative et de narration, Judgment mérite d’être salué aux côtés de jeux comme Red Dead Redemption 2 et The Witcher 3. Cela peut être une combustion lente, mais le garçon en vaut la peine.

Et si l’intrigue devient un peu trop lourde, vous pouvez toujours vous détendre avec des mini-jeux fantastiques. Kamurocho est apte à déborder d’activités optionnelles, et Judgment propose un grand choix de distractions en profondeur. Plus particulièrement, la course de drones est un passe-temps diaboliquement addictif, et les piliers de la série, comme les fléchettes et la cage de frappeur, garantissent qu’il y a toujours quelque chose d’amusant à essayer.

Mais comme cela a toujours été le cas à Kamurocho, les rues de la ville sont parsemées de voyous courageux, qui ne demandent qu’à se battre. Heureusement, Yagami est plus que capable de se défendre. Le combat est entièrement basé sur l’action et l’agilité naturelle de Yagami permet toutes sortes de mouvements fous. Il peut grimper des murs, réaliser des combos éblouissants et, en général, faire passer ses adversaires à des idiots.

Les mouvements de chaleur caractéristiques de Yakuza ponctuent les combats, vous permettant d’infliger d’énormes dégâts avec des attaques cinématiques au prix d’une barre qui se construit au fur et à mesure que vous vous battez. Le combat a un flux très agréable une fois que vous êtes habitué aux arts martiaux gracieux de Yagami, et au moment où vous avez débloqué une bonne quantité de capacités supplémentaires, c’est facilement l’un des meilleurs systèmes de combat de Yakuza.

Alors Judgment est toujours un jeu incroyable, mais qu’est-ce que cette version PS5 apporte réellement à la table? Eh bien, pour commencer, ça a l’air vraiment bien. Le moteur d’éclairage du titre semble avoir été révisé, permettant un éclairage plus réaliste. La nuit en particulier, Kamurocho a l’air magnifique, car chaque enseigne au néon dégage une lueur de couleur appropriée, qui se reflète dans l’environnement environnant. La version PS5 fonctionne également à 60 images par seconde, ce qui rend toute l’action encore plus agréable.

Et, eh bien, c’est à peu près tout. À vrai dire, ce n’est pas un massif amélioration de la version PS4, mais cela ne date que de quelques années. Pour notre argent, Judgment sur PS5 est maintenant le jeu Yakuza le plus impressionnant visuellement.

Oh, et il convient de mentionner que ce remaster est livré avec tous les DLC du jeu original. Ce n’est rien de trop important – juste des morceaux comme des tenues supplémentaires pour vos petites amies potentielles – mais gardez un œil sur plusieurs objets de combat qui peuvent banaliser le combat quel que soit le niveau de difficulté. Ces bibelots DLC peuvent être activés dans un combat, accordant à Yagami une gamme de pouvoirs temporaires – et tous crachent face à l’équilibre du jeu. Ils sont certainement amusants à utiliser si vous ne faites que jouer, mais nous vous déconseillons de les utiliser sérieusement, à moins que vous ne vouliez vraiment faire exploser toute la campagne.