Star Wars: The Bad Batch révèle l’histoire d’origine d’un héros rebelle

Dans le premier épisode de la nouvelle série animée Star Wars: Le mauvais lot nous n’obtenons pas seulement un aperçu de la Début de l’empire galactique encore jeunemais étonnamment aussi voir la série construire un pont aussi « Star Wars Rebels » Beats.

Comment cela se produit exactement, nous voulons examiner de plus près ici avec vous. Mais Attention, énormes spoilers à venir!

Star Wars: The Bad Batch – La première révèle l’histoire d’origine d’un héros rebelle

Le premier épisode commence comme un pour Hunter & Co. journée de travail ordinaire: Il vous est demandé de soutenir un maître Jedi et son padawan pour combattre les séparatistes. Peu de temps après leur arrivée, cependant, les événements se succèdent rapidement, car le Chancelier suprême Palpatine ordonne aux soldats clones d’effectuer le Commande 66. Pendant que Unité de clonage 99 Ne comprenant pas ce qui se passe, ses frères se retournent contre les Jedi.

Le padawan, un garçon nommé Caleb Dume, doit regarder son maître assassiné sous ses yeux par ses propres soldats clones. Choqué, il s’enfuit alors dans une forêt voisine. Hunter et Crosshair peuvent fournir le jeune Jedi peu de temps après, mais le chef du Bad Batch laisse-le s’échapper. Ici, la série crée une connexion avec « Rebels », car Caleb est celui Jedi Kanan Jarrus.

Caleb / Kanan dans « The Bad Batch » et « Rebels » / © Lucasfilm / Disney

À l’origine, la série de bandes dessinées racontait «Star Wars Kanan: Le dernier Padawan» déjà, car Kanan et son maître ont expérimenté l’Ordre 66. Dans les bandes dessinées, cependant, c’était un peu différent parce que les soldats clones ont reçu leurs commandes la nuit et l’unité de clonage 99 n’apparaît pas non plus dans l’histoire. Donc Lucasfilm écrase une ancienne version de cette histoire par une transition plus douce entre « Star Wars: The Bad Batch » et « Rebels ». Les autres événements de la série comique resteront probablement intacts.

Après son évasion, Caleb se dirigea vers la ville voisine, où il en trouva un Contrebandier nommé Janus Kasmir rencontré, avec qui il s’est allié plus tard. Ça devrait prendre du temps deux clones trouver et capturer de l’unité de son maître l’ex-padawan. En effet opposé un des soldats d’ordre 66 et a quitté Caleb, qui entre-temps Kanan a appelé, gratuitement. Il a ensuite continué à se débrouiller seul jusqu’à ce qu’il se lève Hera Syndulla et rencontra le droïde Chopper, avec qui il forma un équipage qui devint un jour un certain Ezra Bridger lié.

Le temps nous dira si «Star Wars: The Bad Batch» établira de nouvelles connexions avec «Star Wars Rebels». Les nouveaux épisodes de la série sont en cours tous les vendredis à 9 h exclusif à Disney Plus.