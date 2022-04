Sex Education, saison 4 : Asa Butterfield s’est confiée sur l’avenir de la série Netflix

Netflix

Comme la quatrième saison de éducation sexuelle à Netflix, ESA Mariposa Il vient de faire des déclarations sur l’avenir de la fiction. La fin de la série est-elle proche ?

©NetflixAsa Butterfield à l’éducation sexuelle

En septembre de l’année dernière Netflix a ébloui les fans éducation sexuelle avec le lancement de la troisième saison du drame jeunesse. Cependant, la vérité est que cette édition a laissé à chacun plus de questions que de réponses. Eh bien, la fin du Strip avec la fermeture de Moordale et Otis Oui Maëva la rupture a été complètement inattendue. Mais, au-delà de tout, cela a fini par donner lieu à une quatrième partie.

Oui! éducation sexuelle aura une quatrième saison. C’était il y a des mois quand Netflix a confirmé ce renouvellement, mais sans donner plus d’informations à ce sujet. A tel point que l’angoisse des fans augmente chaque jour : sera-ce le dernier volet ? Est-ce que tous les acteurs seront là ? Ce sont quelques-unes des questions qui remplissent le plus les réseaux quand on parle de cette série.

Bien sûr, il y a aussi la grande question : quand est-ce qu’il sort ? Eh bien, pour répondre à toutes les questions, c’est ESA Mariposa. L’acteur a récemment accordé une interview à RadioTimes où il a clarifié tout ce qui se dit sur la série, mais n’a toujours pas confirmé si ce sera la fin ou non. « Je ne sais pas combien de temps ils voudront que nous continuions. Je sais que personne ne veut que ça dure éternellement parce que c’est une histoire de passage à l’âge adulte et que les gens finissent par devenir majeurs.», a-t-il commencé par dire.

Puis il a ajouté : « Vous ne pouvez pas continuer à devenir majeur car alors où est la fin ? Où est la résolution ? Alors ‘je ne sais pas’ est ma réponse”. Il a également précisé que, pour l’instant, « Nous devrons attendre et voir” quelle est la décision de Netflix. Bien sûr, pour la tranquillité de ses fans, l’acteur a précisé qu’au moins lui, pas pressé de partir éducation sexuelle.

« J’adore la série et tous ceux qui y participent et nous nous amusons tellement. Donc je passe un bon moment et je ne suis pas pressé de partir« , étaient ses mots exacts. C’est-à-dire qu’avec cela Butterfield fait comprendre que, pour lui, Otis Milbourne pourrait continuer pendant au moins une saison de plus. En tout cas, comme c’est le cas pour tout netflix série originalela plateforme sera celle qui décidera.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂