Vin Diesel confirme le début du tournage de Fast & Furious 10

L’acteur vin Diesel vient de confirmer que les enregistrements de »rapide et furieux 10 »ils viennent de commencer. A travers une photo postée sur son compte Instagram officiel, de ce qui semble être le logo officiel de »Fast and Furious 10 », Diesel a écrit »Jour 1 » dans sa description, faisant référence au début du tournage du nouveau film par Toretto et compagnie.

Le dixième volet de la franchise de course réunira diverses stars du monde du théâtre, en tant que protagoniste de »Captain Marvel », Brie Larsonet l’acteur qui donne vie à »Aquaman », Jason Momoarejoindra l’intrigue de ce nouvel épisode, Momoa étant le principal méchant de la bande.

« Il est incroyable. Il est irritable. Il est incompris », a déclaré Momoa à propos de son personnage. « Je peux enregistrer avec des gens vraiment formidables que je n’ai jamais eus. D’abord, je travaille avec Charlize Theron, ce qui m’excite beaucoup. Elle est incroyable. Ensuite, je peux aller dans des endroits sympas. De toute évidence, travailler avec l’ensemble du casting, la plupart des acteurs… Mais oui, je suis ravi de travailler avec Vin. »

Au cours des mois précédents, peu de temps après la confirmation de Momoa pour le film, l’acteur a exprimé son enthousiasme à l’idée d’avoir le rôle du méchant dans ce film, car c’est un remarquable tournant de page pour les différents rôles qu’il a joués au cinéma, dans qui joue le plus souvent le rôle du »bon gars ». « C’est amusant, je peux jouer le méchant, ce que je n’ai pas fait depuis longtemps », a-t-il déclaré. « Maintenant, je peux être le bad boy. Un bad boy très flamboyant. Un peu de flair ! »

L’un des acteurs qui ne reviendra plus pour jouer son rôle de Luke Hobbs est Dwayne The Rock Johnson, qui a rejeté l’offre de revenir pour participer aux bandes « Fast and Furious ». Bien que les détails de la raison pour laquelle il quitterait la franchise Vin Diesel n’ont pas été donnés, l’acteur a expliqué :

« En juin dernier, quand Vin et moi nous sommes rencontrés, je lui ai dit directement, et en privé, que je ne reviendrais pas dans la franchise », a-t-il expliqué. « J’ai été ferme mais cordial avec mes mots et j’ai dit que je soutiendrais toujours le casting et soutiendrais le succès de la franchise, mais qu’il n’y avait aucune chance que je revienne. J’ai également parlé en privé avec mes partenaires d’Universal qui m’ont beaucoup soutenu en tant que Ils comprennent le problème. »

» Fast and Furious 10 » devrait sortir en salles le 19 mai 2023.